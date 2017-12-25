文化快遞》沙中房間 情真境幻的虛擬實境

2017年12月25日 09:30 中時電子報 文、圖／臺北市立美術館

民眾親自操縱VR裝置，體驗虛擬空間。

藝術家黃心健參與《沙中房間》開幕記者會現場。

蘿瑞‧安德森於《沙中房間》現場手繪。

《沙中房間》類貨櫃黝黑漆亮的外觀。

《沙中房間》是一項自2016年初開始的跨國合作計畫。由臺灣新媒體藝術家黃心健與多年好友，也是美國前衛音樂教母蘿瑞‧安德森（Laurie Anderson）跨國合作所共同建構的VR虛擬實境作品，在多次往返臺北與紐約的旅程及數不清的skype線上會議、密集的快速原型製作之間，逐漸形塑出成品。作品結合了文字、圖像及故事，塑造出一個龐大的空間，讓觀眾自由遨翔於其中。

本展的前身是2017年春天美國麻薩諸塞州當代美術館（Massachusetts Museum of Contemporary Art）VR展裡備受關注的作品「粉筆之房」（Chalkroom），經擴增後，成為本次在臺北市立美術館展出之版本，亦同時獲得第74屆威尼斯影展新設立虛擬實境競賽片項目之VR最佳體驗大獎。

八個互動房間

《沙中房間》以類貨櫃黝黑漆亮的外觀矗立於美術館廣場，展場內部為可容納四位參與者的VR體驗空間，空間上方懸吊虛擬實境眼罩，兩隻左右搭配的把手上配置有手動操控裝置，進入空間的觀眾必須將感官全權交付科技機具之上，將近15分鐘的完整體驗過程裡，觀者將以自主操控方式，進入由黑板與粉筆、手繪符號與數字所構築而成的360度全景廊道、廳堂與各具操作特色的8間房間，在房間與房間之間，以飛行與滑翔方式進行。

《沙中房間》共包括：以三維抽象的方式，呈現蘿瑞的愛犬蘿拉貝爾「中陰身」碳筆畫系列作品的「犬之房」；在一間大水淹沒、鋪滿瓷磚的房間裡，上演一段超現實場景的「水之房」；互動視覺空間的「字謎之房」；創意空間、使用者的聲音在此被紀錄並轉化為3D虛擬物件的「聲之房」；圍繞一棵巨大的樹木飛翔，傾聽它們訴說故事的「樹之房」；文字隨著肢體變化流動的「寫作之房」；另外還有「舞蹈之房」、「粉塵之房」等。

打造手繪、陳舊陰暗的空間

全景空間裡的景致打破常理與日常景觀，重力及空間邏輯與現實生活解離，在蘿瑞‧安德森呢喃低語的背景音效與手繪痕跡中，觀者將穿越一個又一個的故事聚落，躍越在奇思異想的夢境房間裡，在符碼與數字雲層中體驗墜落翻轉，使用人聲與音形變化雕塑自我私密而獨創的作品，觀者也可以選擇靜止而無為，靜觀線條與色彩的蔓延與延伸。

蘿瑞‧安德森於自述中提到：「大部分的虛擬實境作品都在打造華麗炫目的空間，但我們建構了一個完全相反的世界，所有事物都是手繪的、陳舊陰暗的。《沙中房間》的首版在美國麻州當代美術館展出。在威尼斯影展，我們把它布置在小屋中，並擷取作品的圖案手繪整個空間，與影展的沙灘氣氛相映成趣，觀眾一旦進入虛擬世界，文字將化身為電郵，遊浮空中、化作微塵、不斷重組。」

來自死亡的創作靈感

《沙中房間》作品中牆壁般矗立的巨大黑板象徵著人類的記憶，即使記憶可加以擦拭覆寫，但舊有的記憶仍在我們的腦海中盤桓不去。蘿瑞‧安德森的創作叩問死亡，援引藏傳佛教的「中陰身」（Bardo）信仰。咸信人死後會進入一段稱為「中陰身」狀態。期間，意識與記憶會在四十九天中，一絲一絲地消散於天地。

在黃心健與蘿瑞於紐約合作期間，黃心健在臺灣的父親突然昏迷失去意識。幸運地，他還來得及在父親離開前見最後一面。當他整理爬梳起與父親的記憶點滴，他的心境逐漸與「中陰身」的信仰契合。而此作品也有如體驗死亡的過程，為數眾多的巨型黑板建構了作品中的虛擬空間，猶如巨大的記憶迷宮。參訪者隨著導引進入幻夢般的境界，在空間中自由飛行，空間中顏色只剩黑與白，如同人在死亡的過程中，顏色、氣味、聲音等感官逐漸消逝，只剩下符號等抽象記憶在空間中。

跳脫任務型互動的虛擬實境作品

VR與過去的「新媒體」有很大的不同，以東方觀點言之，藝術家的構想必須找到適合的實體媒材作為傳達的介質，也就是所謂的「著像」。然而，VR 媒材解放了可能蘊含的能量，在VR創造的世界中，唯有想像是唯一的限制。《沙中房間》作品結合了文字、圖像及故事，形塑出一個龐大的空間，讓觀眾自由遨翔於其中。一旦進入虛擬世界，文字化身為電郵，遊浮空中，化作微塵，不斷重組。

《沙中房間》的VR體驗跳脫出任務型互動結構，轉而由個人經驗與記憶出發，打造自我獨享世界。黃心健於創作自述中表示：「透過VR這個媒材，它讓我看到一個全然解放的可能：『想像是唯一的限制』。」《沙中房間》將以抽象、瓦解感官習性的方式，帶來屬於每個個體私密、獨享而靜謐的體驗。在這個冬季，北美館將與觀眾共享思維飛越、文字解離、顛倒夢想的虛擬思覺空間。

沙中房間

時間│即日起至2/25，週二至週日9:30～17:30，週六至20:30

地點│臺北市立美術館前廣場（臺北市中山區中山北路三段181號）

票價│免費（需提早一週預約報名，每場限4人體驗）

電話│02-2595-7656

官網│www.tfam.museum

(中時電子報)