文化快遞》松山文創園區「松菸風格店家」打造文創體驗經濟模式

2017年12月25日 11:30 中時電子報 文、圖／松山文創園區

松菸風格店家打造文創體驗經濟模式，吸引民眾駐足參觀選購。

松菸風格店家內「松菸製造主題展」首推跨界合作「W春池計畫 X 江振誠」，異材質重新詮釋名廚料理初心。

集合臺灣原創設計師品牌的「Designer Link」。

松菸風格店家中，民眾現場體驗「INTZUITION LAB.」金工基礎技法。

「松菸風格店家」位於東向製菸工廠一樓，這個自西元1939年開始運作的場域，是過往專作為理菸及香料處理的核心廠區，裝滿「實作」與「製造」的精神。如今，這處212坪挑高多廊柱場域，將乘載著概念轉化為集結創意的風格創意聚落，在「松菸風格店家」創意聚落中，以「松菸製造」、「前店後廠」、「微型市集」為三大主軸，不但有讓創作者與消費者、使用者交流對話的空間，也延續創新整合與空間原有之製造精神，以強調實作精神的「前店後廠」和傳達夢想實踐與品牌精神的快閃店為模式，展現松菸製造的創意整合實體產品概念，集結獨特、態度、個性、創意及實作，打造出新型態文創體驗經濟模式。一個舊菸廠裡的新思維，強調實作精神與傳達夢想實踐的創意聚落。

創意內容結合實體開發，動手打造「松菸製造」品牌

在「松菸製造」部分實以「松菸製造平台」作為整體概念，分為「松菸製造」、「松菸製造主題展」、「松菸製造─國際聚落」三區具體展現創意內容與實體開發的結合。

「松菸製造」以2016年啟用的「松菸創作者工廠」之品牌為基礎，透過工廠自有的機具設備、串聯資源輔導，以創意發想、實驗開發、市場測試等階段，協助文創與藝文創作者產出創意內容、產品與服務，合作開發獨家商品，打造「松菸製造」品牌，延續創新整合與空間原有之製造精神，展現創意內容與實體開發的結合。現場品牌有來自街頭充滿自由無拘束新生活態度的「AM0000」；希望能夠透過創新設計傳遞在地文化精神的「Hands」；跨領域的藝術與設計合作，為公益帶來更多想像與可能的「三明治工」；用金屬編織工藝結合水晶、琉璃、瑪瑙、天然寶石等多元素材的「花寓設計工作室」；將玻璃回收再製，展現臺灣獨步全球的環保玻璃技術，並跨界與設計師合作呈現臺灣特色的「W春池計畫」；傳達希望與簡單精神，以女性當代服飾與配件為主要商品的「C JEAN DESIGN」；從旅行與家庭生活找出靈感的「la yoo來喲」；希望將自己心目中的好設計帶來這個世界的「蛋造設計」和復古經典與現代摩登結合的「西村創意」。

「松菸製造主題展」結合創意發想和生產製造，透過兩者的協同互動激盪，找出新穎合作模式的案例展示。目前推出的《W春池計畫 X PROJECT 001─Darts by André 江振誠》，是江振誠的Darts by André，透過餐皿形塑對每件食材、事物、文化的探索如初心，回應「W春池計畫」原料再詮釋的主軸，整組餐皿由回收玻璃再製、木底盤則採用退役橡木酒桶製成，創造材質在不同時期的獨特價值，也是江振誠主廚的哲學。

「松菸製造─國際聚落」則與日本「Makers' Base」共同企劃展出產品。透過松菸創作者工廠引進國際資源，串聯國際上相關設計、創意、製造等單位、團體或館舍，進行創作者交流合作計畫，共同企劃展出產品與內容。

遊走於人文意識與創新風格，造就創意實驗室和微型市集的全新概念空間

當商店不單只是個商店，當商店融入了品牌理念、創新實驗、互動體驗、實作精神，就能一窺設計與製作背後的過程及步驟，即造就了松菸風格店家「前店後廠」。現場品牌有追求單純、簡約、能夠融入生活的「蘑菇一隅」；圍繞著生活的創作為核心的「印花樂手作吧」；集合臺灣原創設計師品牌的「Designer Link」；追求自我特色與手作樂趣的「紙可拍」；以直覺學習生活的「INTZUITION LAB.」；嘗試去發現物件永續價值及更多被使用可能性的「URBAN GALLERY」。

在「微型市集」部分，則徵選出抱有理想與能量、充滿創意與技藝，將心中想法與創新思維具體展現，充滿自我風格的特色小店，用水泥雕塑說著關於家人之間故事的「T-bone」與以職人匠意，手感珍藏為秉持信念的「匠藏工坊」。

「自辦展區」藝術策展計畫，呈現松菸多元樣貌

此外，松菸風格店家內也規劃「自辦展區」，推出《表演的維度》，邀請過去三年松菸Lab實驗啟動計劃的策展人選書，帶出表演藝術的不同維度，讓演出當下的瞬間火光能持續延燒，以書籍的選擇廣度交疊出表演藝術創作的深度。而合作夥伴「H&D東稻家居」，在店內則以輕鬆無負擔，即可營造出充滿多元生活質感的居家生活美學，讓民眾現場體驗；「Mimaki台灣御牧」更提供數位平臺式「LED-UV噴墨印刷機」，讓民眾現場即選即印，全新的消費型態，不同於以往單純購買，將「創作」與「製作」真實呈現。

松山文創園區 松菸風格店家

時間│週一至週日10:00～18:00（每月最後一週週二休館）

地址│臺北市信義區光復南路133號（東向製菸工廠1樓）

電話│02-2765-1388 轉158

官網│www.songshanculturalpark.org

(中時電子報)