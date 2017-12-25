文化快遞》臺北市立交響樂團2018樂季 一趟音樂饗宴、巷弄文化與音樂教育的旅程

2017年12月25日 13:30 中時電子報 文、圖／臺北市立交響樂團

臺北市立交響樂團首席指揮吉博‧瓦格。

薩克斯風樂手艾咪‧迪克森將於3月28日來臺演出。

俄羅斯鋼琴家安娜‧維妮斯可雅將於6月15日來臺演出。

放眼2017年，臺北市立交響樂團（TSO）剛遞出一張亮眼的成績單，從一月首度登上臺中國家歌劇院旋即售罄的《貝多芬第九》、四月與天后級女高音安琪拉‧蓋兒基爾華麗演出的台灣國際藝術節（TIFA）、八月臺北世界大學運動會開幕式上最稱職的現場演奏，乃至於十月睽違26年的美國巡迴演出，將臺灣的聲音與旋律奏到美西感慰僑胞。TSO作為臺灣唯一隸屬於首善之都的西方樂團，不僅是音樂藝術的載體，自詡代表的，是時時刻刻自我期許「臺北的聲音」。

一個城市，每天每刻，無數的事件與聲響在滋長、興盛與衰退，是否有想過「何謂一個『屬於城市的聲音』」？對TSO來說，它代表著一段熟悉的旋律、一陣孩子的笑聲、一片市民的掌聲，這些林林總總堆疊而成的，才可能達到具藝術價值的高度和展望。每一次的練習就像在萌生一次精采，而演出的當下則猶如碩果茂盛，當掌聲落下，TSO又完成了一場與聽眾共創的美好，周而復始，已49年。2018樂季，TSO持續朝音樂饗宴、巷弄文化與音樂教育三方戮力。

樂季音樂會 精采可期

2018年開春第一場音樂會在1月13日於國家音樂廳演出，由首席指揮吉博‧瓦格（Gilbert Varga）與澳洲新秀女高音西沃恩‧斯塔格（Siobhán Stagg）帶來舒伯特的四首藝術歌曲，同場由海頓第六號交響曲揭開序幕，並以布拉姆斯第三號交響作結。

3月28日邀請同樣來自澳洲的女音樂家艾咪‧迪克森（Amy Dickson），艾咪‧迪克森曾兩度被葛萊美獎提名，也是歷史上第一位得到全英國古典音樂獎的薩克斯風樂手，本次獨奏為葛拉斯的第一號小提琴協奏曲改編給薩克斯風的版本。此外，指揮瓦格也會帶領TSO演出極受歡迎的德弗札克《新世界交響曲》，一飽樂迷耳福。

4月12日有名家指揮伊利亞胡‧殷巴爾（Eliahu Inbal）演出舒伯特第八號交響曲《未完成》及馬勒的第一號交響曲；4月29日則由指揮暨小提琴家德米特里‧西特柯維茲基（Dmitry Sitkovetsky）演繹貝多芬小提琴協奏曲及舒曼的第一號協奏曲，磅礡輝煌嶄露無遺。

五月份TSO與朱宗慶打擊樂團攜手，在指揮多蒙寇斯‧黑亞（Domonkos Héja）的引領下，巡迴臺北、臺中及高雄，共計4場演出。6月15日首席指揮吉博‧瓦格再度來臺，並再度邀請俄羅斯鋼琴家安娜‧維妮斯可雅（Anna Vinnitskaya），兩人曾與TSO於2014年訪日音樂會演出，獲得極佳好評，本次將演出拉赫瑪尼諾夫第三號鋼琴協奏曲及普羅科菲夫的《羅密歐與茱麗葉》，盡顯樂音優美。

公園與巷弄 我們的露天音樂廳

TSO每個月的第二個週末在大安森林公園露天音樂臺演出的「森林音樂會」，音樂會主題多元，曾演出「電影音樂會」、「民歌音樂會」、「寵物音樂會」、「爵士音樂會」等等，TSO早已成為市民休閒生活的絕佳良伴，為城市帶來溫暖安定的力量。而由TSO新興創立的小編制樂團TSO POPS，身負TSO的精神與使命，進入臺北里鄰巷弄間，一年完成數十場音樂會，更是屢屢接獲市民的掌聲與喜愛。戶外的不定期演出將於TSO官方網站公布，期待TSO的音樂被所有人聽見。

育藝深遠音樂教育

「育藝深遠」為臺北市政府文化局與教育局於每年配合推出的藝術教育活動，TSO的演出或許是許多學童首次踏進音樂廳所聆賞的音樂會，在2017年底演出節目《彼得與狼在好萊塢（Peter and the Wolf in Hollywood）》大獲學童好評。

本節目由美國表演藝術龍頭Giants Are Small製作，改編自普羅科菲夫的經典兒童音樂《彼得與狼》，目前已翻譯成四種語言出版與演出，專輯曾獲德國古典迴聲大獎。音樂取材華格納、馬勒、艾爾加、普契尼、穆索斯基、舒曼、薩提、葛利格及普羅科菲夫等著名作曲家經典的旋律片段，串聯起一趟奇幻的捕狼冒險之旅。它曾於美國紐約、澳洲墨爾本及韓國首爾演出，而TSO成為國際巡演的中文版首站，引進國外優秀的親子節目，帶給臺灣觀眾耳目一新的交響秀。

臺北市立交響樂團 2018樂季

電話│02-2578-6731

官網│www.tso.gov.taipei

臉書│Taipei Symphony Orchestra 北市交

(中時電子報)