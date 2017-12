文化快遞》臺北市立交響樂團2018樂季 一趟音樂饗宴、巷弄文化與音樂教育的旅程

2017年12月25日 13:30 中時電子報 文、圖/臺北市立交響樂團

臺北市立交響樂團首席指揮吉博‧瓦格。

薩克斯風樂手艾咪‧迪克森將於3月28日來臺演出。

俄羅斯鋼琴家安娜‧維妮斯可雅將於6月15日來臺演出。

放眼2017年,臺北市立交響樂團(TSO)剛遞出一張亮眼的成績單,從一月首度登上臺中國家歌劇院旋即售罄的《貝多芬第九》、四月與天后級女高音安琪拉‧蓋兒基爾華麗演出的台灣國際藝術節(TIFA)、八月臺北世界大學運動會開幕式上最稱職的現場演奏,乃至於十月睽違26年的美國巡迴演出,將臺灣的聲音與旋律奏到美西感慰僑胞。TSO作為臺灣唯一隸屬於首善之都的西方樂團,不僅是音樂藝術的載體,自詡代表的,是時時刻刻自我期許「臺北的聲音」。

一個城市,每天每刻,無數的事件與聲響在滋長、興盛與衰退,是否有想過「何謂一個『屬於城市的聲音』」?對TSO來說,它代表著一段熟悉的旋律、一陣孩子的笑聲、一片市民的掌聲,這些林林總總堆疊而成的,才可能達到具藝術價值的高度和展望。每一次的練習就像在萌生一次精采,而演出的當下則猶如碩果茂盛,當掌聲落下,TSO又完成了一場與聽眾共創的美好,周而復始,已49年。2018樂季,TSO持續朝音樂饗宴、巷弄文化與音樂教育三方戮力。

樂季音樂會 精采可期

2018年開春第一場音樂會在1月13日於國家音樂廳演出,由首席指揮吉博‧瓦格(Gilbert Varga)與澳洲新秀女高音西沃恩‧斯塔格(Siobhán Stagg)帶來舒伯特的四首藝術歌曲,同場由海頓第六號交響曲揭開序幕,並以布拉姆斯第三號交響作結。

3月28日邀請同樣來自澳洲的女音樂家艾咪‧迪克森(Amy Dickson),艾咪‧迪克森曾兩度被葛萊美獎提名,也是歷史上第一位得到全英國古典音樂獎的薩克斯風樂手,本次獨奏為葛拉斯的第一號小提琴協奏曲改編給薩克斯風的版本。此外,指揮瓦格也會帶領TSO演出極受歡迎的德弗札克《新世界交響曲》,一飽樂迷耳福。

4月12日有名家指揮伊利亞胡‧殷巴爾(Eliahu Inbal)演出舒伯特第八號交響曲《未完成》及馬勒的第一號交響曲;4月29日則由指揮暨小提琴家德米特里‧西特柯維茲基(Dmitry Sitkovetsky)演繹貝多芬小提琴協奏曲及舒曼的第一號協奏曲,磅礡輝煌嶄露無遺。

五月份TSO與朱宗慶打擊樂團攜手,在指揮多蒙寇斯‧黑亞(Domonkos Héja)的引領下,巡迴臺北、臺中及高雄,共計4場演出。6月15日首席指揮吉博‧瓦格再度來臺,並再度邀請俄羅斯鋼琴家安娜‧維妮斯可雅(Anna Vinnitskaya),兩人曾與TSO於2014年訪日音樂會演出,獲得極佳好評,本次將演出拉赫瑪尼諾夫第三號鋼琴協奏曲及普羅科菲夫的《羅密歐與茱麗葉》,盡顯樂音優美。

公園與巷弄 我們的露天音樂廳

TSO每個月的第二個週末在大安森林公園露天音樂臺演出的「森林音樂會」,音樂會主題多元,曾演出「電影音樂會」、「民歌音樂會」、「寵物音樂會」、「爵士音樂會」等等,TSO早已成為市民休閒生活的絕佳良伴,為城市帶來溫暖安定的力量。而由TSO新興創立的小編制樂團TSO POPS,身負TSO的精神與使命,進入臺北里鄰巷弄間,一年完成數十場音樂會,更是屢屢接獲市民的掌聲與喜愛。戶外的不定期演出將於TSO官方網站公布,期待TSO的音樂被所有人聽見。

育藝深遠音樂教育

「育藝深遠」為臺北市政府文化局與教育局於每年配合推出的藝術教育活動,TSO的演出或許是許多學童首次踏進音樂廳所聆賞的音樂會,在2017年底演出節目《彼得與狼在好萊塢(Peter and the Wolf in Hollywood)》大獲學童好評。

本節目由美國表演藝術龍頭Giants Are Small製作,改編自普羅科菲夫的經典兒童音樂《彼得與狼》,目前已翻譯成四種語言出版與演出,專輯曾獲德國古典迴聲大獎。音樂取材華格納、馬勒、艾爾加、普契尼、穆索斯基、舒曼、薩提、葛利格及普羅科菲夫等著名作曲家經典的旋律片段,串聯起一趟奇幻的捕狼冒險之旅。它曾於美國紐約、澳洲墨爾本及韓國首爾演出,而TSO成為國際巡演的中文版首站,引進國外優秀的親子節目,帶給臺灣觀眾耳目一新的交響秀。

臺北市立交響樂團 2018樂季

