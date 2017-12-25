賴岳謙專欄：新聞可以這麼看》以色列遷都案 凸顯美國正走向衰落

2017年12月25日 08:00 中時電子報 賴岳謙

12月6日，川普在華盛頓宣布耶路撒冷是以色列首都，將把美國大使館從特拉維夫遷移到耶路撒冷。川普的決策引爆中東地區的怒火，聯合國安理會應玻利維亞、埃及、法國、義大利、塞內加爾、瑞典、英國和烏托圭等8個國家的要求，召開緊急會議處理該事情。

12月18日，埃及提案主張任何有關耶路撒冷地位的決定，都沒有法律效力，各個國家都應避免在耶路撒冷設立使領館。15個理事國中14國同意，只有美國反對。美國駐聯合國大使海莉說這項決議，是對美國的一種侮辱，美國會記住。這是海莉第一次對安理會成員國使用威脅恐嚇的手段。該案由於美國最後動用常任理事國的一票否決權，沒有獲得通過。

應對美國的一票否決，全案被移送不具有拘束力的聯合國大會處理，同月21日聯合國召開緊急會議，以128國贊成、9國反對、35國棄權，表決通過反對美國承認耶路撒冷為以色列首都案。聯合國大會在表決前，美國再度威脅各國將會懲罰反對他的國家。我們該怎樣看這個新聞呢？

美國的這些動作屬於政治權力的範疇，基本上，政治的核心課題就是探討權力。談到權力，我們該如何區分權力和影響力呢？這兩者的形式太相似了，表現出來的都是「服從」，B服從於A。當服從的關係建立起來，就存在A跟B之間的關係了，也就是B行為的改變來自於A的作為。所以，我們可以怎樣區分他們呢？個人以為從「獎賞」或「懲罰」的角度來觀察是個不錯的途徑。例如，A以獎賞的方式來改變B的行為，我們會認為A對B具有影響力。獎賞可以是物質層面的也可以是精神層面，這就是所謂蘿蔔。如果B行為的改變是因為害怕A對他的懲罰，我們可以說A對B擁有了權力的關係，A與B之見的權力從屬關係就建構起來。所以，發動者雖然是A，但決定兩者之間從屬關係的卻是B，這就是所謂棍子。蘿蔔與棍子是美國在處理國際事務上最常用的兩種手段。

在這次聯合國大會投票前，美國駐聯合國大使海莉說，「當你周四投票評斷美國的決定時，我想讓你知道，（川普）總統會密切關注，並要求我把這次投票反對我們國家的國名記下來，匯報給他」。所以，當美國高舉懲罰威脅的手段，想改變180個國家行為的時候，他就是意圖對這些國家施以權力的關係，因此，美國一定認為，他仍然是世界的老大，這些國家仍然會服從美國的領導。記名投票的結果顯示，川普顯然高估了美國在當今國際社會上的地位，這一個決策也凸顯出美國在世界權力的演變過程中，正逐漸地走向衰落。

編按：中時電子報聘請知名學者賴岳謙教授開闢專欄：「新聞可以這麼看」，從犀利獨到的觀點為讀者分析解讀重大國內外及兩岸新聞，每周一定期刊出。

(中時電子報)