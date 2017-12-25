中醫師獨門「飢餓」養生術 讓你越活越健康

2017年12月25日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

「吃」是一門相當大的學問，尤其是在中醫學裡，更是有食補這樣的說法，如果有看過中醫的人，一定都有過這樣的經驗，在看完中醫師後，他會開始跟你解釋有那些東西不能吃，有時候也會拿出一張單子，上頭列舉著你不能吃的東西，不過對此王凱平中醫師表示「給魚吃，不如教你、讓你理解如何抓魚」，直接教你該怎麼吃。

中醫師表示應該是要又飢又餓在進食。(圖/shutterstock)

根據《良醫健康網》報導，王凱平中醫師提到，常有病患會問他「我需不需要補什麼？」「吃中藥可以吃蘿蔔嗎？」「關節痛可不可以吃竹筍？」......說到底，每個人都很關心到底該吃什麼才有益於健康，但有個更重要的問題反而常被忽略，其實「什時候該吃」才是現代中醫師最常需要處理的根本問題。

中醫師表示限制病患該怎麼吃，不如教病患該怎麼吃。(圖/shutterstock)

正常來說人在有「飢餓」狀況發生時才會有進食的行為，嚴格來說，「飢」與「餓」描述的是不同的事，「飢」是指食物不足，可以是因為外在環境的食物來源不夠，也可以是吃進去的食物已經經過消化、排空，是一種客觀的狀態。「餓」指的是想吃的念頭或慾望，是一種主觀感受。

若是你處在「又飢又餓」的狀態，就應該要進食，但如果是長時間的又飢又呃，就要吃清淡一點、少量多餐；如果是「飢而不餓」就像是一些刻意節食減肥的人，嚴重的情況會演變成厭食症，所以應該是要著重在調養補益心神，由情緒與思想著手。

現代人最常遇到的問題是吃太多。(圖/shutterstock)

至於「餓而不飢」與「不飢不餓」則是現代人的通病，兩者都很容易造成肥胖的問題。前者明明不缺營養，但就是一直想吃東西。這種人往往是屬於工作或生活中壓力較大，沒有其他的舒壓管道，依靠吃來緩解，進而變得食慾旺盛。應該要要尋求紓壓或減壓的方式，建立正確的飲食觀念，減少依賴飲食紓壓，可配合一些書肝解鬱瀉心火的中藥調理；至於後者，通常是主動或被動的讓腸胃道塞滿食物，在成年人來說應是單純的飲食不知節制或應酬過多，在孩童可能是愛護子女的家長、長輩過度餵食，長期下來都可能造成腸胃的過度負擔，影響健康。對於這種狀況，反而需要建議少吃、少餵甚至中醫要先瀉腑通便，協助排空。

小孩不宜太過度餵食。(圖/shutterstock)

最後，王平凱中醫師更指出，什麼時候吃，遠比吃什麼來的重要，三餐定時是可以的，但要在用餐前應該會有一小段感覺到「飢餓」的時間，若是沒有飢餓感，就代表前一餐過量了，飢而不餓，不想吃也別勉強，調整心情，有食慾了再來嘗試少量進食，別讓「吃」變成另一種壓力，真的嚴重也不要害怕就醫。

(中時電子報)