勞工起薪三萬是小英的夢想 洪孟楷：又來個「夢想府」

蔡總統：勞工最低薪資3萬元，是她心裡的夢想。（圖／本報系資料照片）

友善列印
中時電子報

蔡英文總統24日與財經媒體餐敘時表示，勞工最低薪資3萬元，是她心裡的夢想。國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，執政一年七個月，蔡總統卻只能談夢想？是在跟聖誕老人許願嗎？如果只能在25號這天講講夢想，那乾脆找聖誕老人來代理剩下的任期，也許能給全民更大的信心。

洪孟楷說，空汙、勞工遊行等兩個大型陳抗活動接連兩個周末登場，蔡總統接受媒體訪問時表示，調高勞工薪資到三萬是「夢想」，卻沒有任何要正面回應民眾的話語，執政一年七個月卻只能向民眾訴苦、說空話，還是在向聖誕老人許願，祈求神蹟出現，救她低迷的民調？

洪孟楷說，周六剛結束的勞工遊行訴求很簡單，就是希望政府能夠當勞工的後盾，喝止慣老闆的行徑。「不過勞」、「能生活」就這麼簡單，為何蔡政府要把人民的訴求當成洪水猛獸？粗魯的逮捕，連律師也不放過？當初說勞工是心中最軟的一塊，還是最能欺負的一塊？在民進黨掌握國會多數、中央執政情況下，勞工起薪卻仍然無法動彈，台灣已經有一個要大家做功德的「功德院」；現在又來個每日發夢想的「夢想府」，綠色執政，真的是「品質」保證呀！

另外，12月25日是我國行憲紀念日，蔡總統對行憲卻沒有任何講法，她大概忘了現在所擁有的一切權力，都是來自於憲法的給予，如此不尊重憲法的元首，難怪底下最做出一堆毀憲亂記的事。

(中時電子報)

前勞部次長廖蕙芳臉書po文 不挺…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。