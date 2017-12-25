勞工起薪三萬是小英的夢想 洪孟楷：又來個「夢想府」

2017年12月25日 01:58 中時電子報 高德順

蔡英文總統24日與財經媒體餐敘時表示，勞工最低薪資3萬元，是她心裡的夢想。國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，執政一年七個月，蔡總統卻只能談夢想？是在跟聖誕老人許願嗎？如果只能在25號這天講講夢想，那乾脆找聖誕老人來代理剩下的任期，也許能給全民更大的信心。

洪孟楷說，空汙、勞工遊行等兩個大型陳抗活動接連兩個周末登場，蔡總統接受媒體訪問時表示，調高勞工薪資到三萬是「夢想」，卻沒有任何要正面回應民眾的話語，執政一年七個月卻只能向民眾訴苦、說空話，還是在向聖誕老人許願，祈求神蹟出現，救她低迷的民調？

洪孟楷說，周六剛結束的勞工遊行訴求很簡單，就是希望政府能夠當勞工的後盾，喝止慣老闆的行徑。「不過勞」、「能生活」就這麼簡單，為何蔡政府要把人民的訴求當成洪水猛獸？粗魯的逮捕，連律師也不放過？當初說勞工是心中最軟的一塊，還是最能欺負的一塊？在民進黨掌握國會多數、中央執政情況下，勞工起薪卻仍然無法動彈，台灣已經有一個要大家做功德的「功德院」；現在又來個每日發夢想的「夢想府」，綠色執政，真的是「品質」保證呀！

另外，12月25日是我國行憲紀念日，蔡總統對行憲卻沒有任何講法，她大概忘了現在所擁有的一切權力，都是來自於憲法的給予，如此不尊重憲法的元首，難怪底下最做出一堆毀憲亂記的事。

(中時電子報)