中國東方航空歲末回饋，兩岸航線來回優惠票價1999元起

2017年12月25日 02:41 工商 張佩芬

中國東方航空歲末推出各項促銷優惠活動，旅客未來兩個月可以以超低價出遊，精選兩岸直航22條航線92折，美加7條航線9折，另針對新春熱門航點推出經濟艙T艙超低票價，寧波、合肥來回未稅1,999元起；上海浦東、無錫、常州、南京、淮安來回未稅2,999元起。

列入優惠的兩岸22條航線，包括台北/台中/高雄-上海/南京/無錫/寧波/合肥/常州/淮安/武漢/南昌/青島/西安/太原/蘭州/銀川/昆明/麗江機票92折，再額外加碼拖運託運行李額多5公斤：商務艙拖運行李可攜35公斤、經濟艙拖運行李可攜25公斤。

美加7條航線包括台北-紐約、洛杉磯、舊金山、芝加哥、夏威夷、多倫多、溫哥華9折優惠。

另針對新春熱門航點更推出經濟艙T艙超低票價，寧波、合肥來回未稅1,999元；上海浦東、無錫、常州、南京、淮安來回未稅2,999元，航班始發日期自2018年01月28日起至2018年02月16日止（2018年02月08日至2018年02月14日大陸始發不適用除外），即日起至2018年02月16日限量銷售。

東航集團（中國東方航空MU及上海航空FM）每週33班由台北飛往上海，為滿足上海龐大需求的旅客，旅行日期自2018年01月01日起至2018年01月27日止，推出上海驚喜價來回票價經濟艙T艙只要4,500起（去程限定MU5006以及FM820航班），已在規劃明年出遊的民眾，不容錯過。

更多資訊可上東航台灣官網tw.ceair.com或東航台灣呼叫中心客服專線412-8118（手機加02）。

(工商)