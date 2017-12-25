真的有耶誕老人？美國研究：85％ 4歲兒童相信有

美國研究：85％的四歲兒童相信真的有耶誕老人(圖/達志影像)

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中時電子報

「每到耶誕節，就會有耶誕老人從家裡的煙囪爬下來，把禮物放到襪子裡」，這段故事陪伴許多兒童成長。而美國研究發現，85％的4歲兒童，都認為真的有耶誕老人。

《CNN》報導，1978年的《美國精神醫學》期刊（American Journal of Orthopsychiatry），就已經顯示85％的4歲兒童相信耶誕老人，6歲兒童則有65％，長大到了8歲之後，只有25％覺得有耶誕老人。研究人員表示，相信耶誕老人的小孩比例，長久以來都維持穩定的比例。例如2011年《認知與發展》期刊（Journal of Cognition and Development）的研究也顯示，83％的5歲小孩認為耶誕老人是真的。

喬治梅森大學應用發展心理學助理教授高斯登（Thalia Goldstein）解釋，兒童對耶誕老人的相信感始於3- 4歲，到了4- 8歲之間時，這種信仰非常強烈，到了8歲的時候，就會看到小孩開始了解耶誕老人傳說的事實，因此相信的比例就會下降。

美國以外，這種比例似乎差不多，1999年在芬蘭舉行的歐洲兒童早期教育研究協會年會，一份研究指出，92.5％的父母認為家中8歲以下的兒童，相信有耶誕老人存在。《認知與發展》期刊2016年的一篇論文指出，若小孩和真人扮演耶誕老人相處過，那麼他就越有可能相信耶誕老人的存在。

認知發展心理學家、洛杉磯西方學院副教授施圖爾曼（Andrew Shtulman）認為，「年齡」和「認知發展」讓兒童開始失去對耶誕老人的信仰。在小學低年級階段，小孩就不再相信耶誕老人，因為那個時候兒童正在發展更為複雜的概念，了解到什麼是可能，什麼是不可能的。

(中時電子報)

文章來源：How many kids still believe in Santa?

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