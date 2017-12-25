耶誕節冷氣團發威！夜晚低溫14度、西部空品差

2017年12月25日 06:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

周一上班日，今（12月25日）也是一年一度耶誕節！受大陸冷氣團影響，今天台灣北部、東北部天氣較涼，夜晚低溫下探14度。另因這波冷氣團挾帶境外汙染源，今天全台多地空汙嚴重，空氣指標達到紅色、橘色警戒等級。此外，氣象局今早也針對全台18縣市發布陸上強風特報。

冷空氣南下，今（25日）氣象局針對全台18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

冷氣團發威！今天各地氣溫將轉為涼冷，各地高溫也下降，北部、東北部地區約16至18度；花東地區約19至21度，中南部地區約23至25度！早晚溫差大，北部、東部地區早晚低溫將下探14度，外出需記得做好保暖工作。明日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫明顯回升。

今、明兩天台灣東半部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

強烈東北風影響，台灣北部海面、臺灣東南部海面及臺灣海峽北部平均風力7至8級，最大陣風10級；台灣東北部海面及臺灣海峽南部平均風力6至7級，最大陣風9級，船隻請特別注意。

空氣品質方面，環保署提醒，今天馬公、北部、竹苗、中部、宜蘭、冬山、花蓮及屏東（琉球）地區橘色提醒（對敏感族群不健康）；馬祖、金門、富貴角、雲嘉南及高屏地區紅色警示（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動）。

(中時電子報)