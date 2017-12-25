12／25 三大報頭條要聞

12/25 三大報頭條要聞

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中時電子報
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◎中國時報

第一個取消的前瞻計畫！育兒百寶箱 喊卡

●衛福部為解決少子化問題，規畫的前瞻計畫之一的3年6億元育兒百寶箱計畫，確定喊卡！衛福部昨表示，因各界有不同意見，明年已經編列的2億元育兒百寶箱經費，其中的4000萬元將移為各縣市少子化計畫之用，剩下1.6億元將繳回國庫，成為第一個喊停的前瞻計畫。

怪哨兵態度差 司機辱罵「吃狗屎」！拒檢闖營區 役政署長耍官威

●內政部役政署署長林國演遭網路爆料耍官威，林的司機甚至指著哨兵罵「你們都是吃狗屎的！」對此，軍方上下一致力挺成功嶺依規定執勤的衛哨兵。役政署表示是司機出言不遜，昨趕緊滅火將林的司機調離職務，並安排向當事人道歉。

蔡嘆人才外流 管的是台灣錢

●政府推動年輕人回台工作，蔡英文總統昨天表示，金融業資產管理從來不是台灣強項，導致人才和錢流往國外，將透過提升資產管理技術與規模等方式，吸引資金和人才留在台灣，而併購是「不錯的方向」。未來也將慢慢拉高最低薪資，她的夢想數字是3萬元。

◎旺報

研商惠台措施 國台辦帶頭動起來

●蔡政府執政後，為突顯兩岸「官民有別」，近來大陸相繼發布20多項惠台措施，不少台灣學者紛紛透過私下管道向涉台機構刺探，無奈大多有問無答。北京涉台人士透露，惠台措施涉及法規面及行政協調，為避免走漏風聲、釋出錯誤信號，主要工作由國台辦一手主導；有別於陸委會僅能提出些小規模開放，淪為「冷衙門」，國台辦各局處可說是全體「動起來」。

新黨案恫嚇 台生憂會被偵搜

●新黨青年軍王炳忠等人，因與共諜周泓旭案有關，被檢調以《國安法》為由，搜索與拘提偵訊，最後卻無保請回，引發輿論譁然。24日由中華青年發展聯合會以主題《反對戒嚴復辟，捍衛基本人權》舉辦「第22次兩岸青年觀點論壇」，痛斥執政黨讓人民交個陸生朋友也可能被檢調調查，該起事件也將重挫兩岸青年交流！

防資金外流 陸不升息緩慢稅改

●上海財經大學現代金融研究中心主任、中國世界經濟學會常務理事丁劍平24日接受《旺報》專訪時表示，美國總統川普簽署稅改法案，將使全球資金向美國流動，造成全世界國家都只能採取稅改、減稅措施才能因應資金向美國外流的危機。中國目前進行供給側結構性改革，不會採取升息措施，但會因應全球各國減稅、升息，緩緩展開稅改措施防止資金外流。

◎工商時報

彭淮南將任滿… 蔡英文：明年雙率政策 不會U型反轉

●中央銀行總裁彭淮南明年2月任滿，總統蔡英文昨（24）日與財經媒體餐敘時強調，無論接替人選是誰？明年匯率、利率政策都不會出現U型反轉。蔡英文認為，明年經濟景氣不會太差，政府將繼續透過前瞻基礎建設和其他公共建設，帶頭企業投資台灣。

稅收超徵 財部送百億紅包

●根據財政部甫完成的統計推估，今年稅收相較於預算數將超徵約千億元，整體實徵數優於去年。受惠稅收成長，財政部國庫署表示，今年中央統籌分配稅款推估全年約超徵105億元，意即約有百億元超徵紅包可以分配給各地方政府。

5G世代 SDN網路商機大爆發

●被視為未來5G基礎網路核心技術的SDN（Software Defined Networking，軟體定義網路），因為最能有效管理大量數據流量，在AT&T等跨國電信公司、Google等跨國網路業者以及阿里巴巴等大型電商公司帶頭積極布建下，中移動、中聯通、以及台灣五大電信公司明年都要投資興建SDN網路。

(中時電子報)

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