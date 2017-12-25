境外污染襲台 專家：關窗、開空氣清淨機

今天又變天了，氣溫驟降，民眾出門前大衣、口罩要準備好。（本報資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
馬公、北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭、冬山、花蓮及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；馬祖、金門、富貴角、萬里、雲嘉南、前鎮及潮州地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。(圖/環保署官網)

受大陸冷氣團影響，今(25)日境外污染襲台，今明兩天冷空氣帶來的髒空氣都會影響台灣空氣品質，中部以北為「橘色提醒」，雲嘉南與高屏地區空氣品質有機會達到「紅色警示」，專家提醒，民眾在家最好關窗、開空氣清淨機。

環保署表示，受冷氣團挾帶境外污染物影響，今日中部以北空氣品質為「橘色提醒」；而雲嘉南地區因為冷氣團影響，導致地表風速增強，可能出現揚塵現象，使得雲嘉南與高屏地區空氣品質有機會達到「紅色警示」。金門及馬祖地區則持續受到境外污染影響，空氣品質仍然持續為「紅色警示」。

空氣糟到爆！醫師：戴這種口罩 防空污最有效

口罩兩天沒洗沒換 比「馬桶蓋」還髒（圖／中天新聞）

明日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫明顯回升，環保署表示，西半部擴散條件轉差，空氣品質仍將維持中部以北為「橘色提醒」，而雲嘉南與高屏地區空氣品質仍然有機會達到「紅色警示」。提醒民眾注意防範，敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動。

《Dr.說》空污時運動 第2天心肺功能就變差

另中研院研究員陳伶志在臉書社團「PM2.5 開放資料：社群協同分析平台」呼籲，大家外出時要記得戴口罩，可以的話要盡量待在有空氣清淨的環境，民眾在家最好關窗、開空氣清淨機。

(中時電子報)

12／25 三大報頭條要聞 林金鍊傀儡戲登大稻埕！「跳鍾馗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。