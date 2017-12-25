境外污染襲台 專家：關窗、開空氣清淨機

2017年12月25日 08:11 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

馬公、北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭、冬山、花蓮及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；馬祖、金門、富貴角、萬里、雲嘉南、前鎮及潮州地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。(圖/環保署官網)

受大陸冷氣團影響，今(25)日境外污染襲台，今明兩天冷空氣帶來的髒空氣都會影響台灣空氣品質，中部以北為「橘色提醒」，雲嘉南與高屏地區空氣品質有機會達到「紅色警示」，專家提醒，民眾在家最好關窗、開空氣清淨機。

環保署表示，受冷氣團挾帶境外污染物影響，今日中部以北空氣品質為「橘色提醒」；而雲嘉南地區因為冷氣團影響，導致地表風速增強，可能出現揚塵現象，使得雲嘉南與高屏地區空氣品質有機會達到「紅色警示」。金門及馬祖地區則持續受到境外污染影響，空氣品質仍然持續為「紅色警示」。

口罩兩天沒洗沒換 比「馬桶蓋」還髒（圖／中天新聞）

明日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫明顯回升，環保署表示，西半部擴散條件轉差，空氣品質仍將維持中部以北為「橘色提醒」，而雲嘉南與高屏地區空氣品質仍然有機會達到「紅色警示」。提醒民眾注意防範，敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動。

另中研院研究員陳伶志在臉書社團「PM2.5 開放資料：社群協同分析平台」呼籲，大家外出時要記得戴口罩，可以的話要盡量待在有空氣清淨的環境，民眾在家最好關窗、開空氣清淨機。

(中時電子報)