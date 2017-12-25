回顧兩岸30年 前海基會副董焦仁和：關鍵在民心趨勢

自1987年開放大陸探親以來，兩岸交流已屆30年，未來是好是壞端看當局能否正確掌握民心趨勢。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報

焦仁和在1993年至1998年任海基會副董事長，曾與大陸海協會副會長唐樹備有過著名的「焦唐會談」。回顧兩岸交流30年歷史，焦仁和表示，「處理兩岸關係最重要的是掌握民心趨勢」。

焦仁和近日接受陸媒中新社採訪，年屆70的他語重心長表達對兩岸關係演進的看法。他說，1987年開放探親的決策公布，台籍老兵返鄉的呼聲終於實現，當時沒想到事情來得如此快，很多以前未被注意的狀況浮現，「也看到開放的方向是正確的。」

焦仁和表示，自己自1993年開始，直接參與兩岸事務商談，那兒的工作推進可以用「舉步維艱」形容，因為往來文字都要費盡苦心推敲；而且，當時海基會同仁抱持著一種想法，就是「盡快結束海基會的使命，促使兩岸正式接觸。」

焦仁和於2000年後離開政界，但仍關心兩岸關係的發展。他認為，馬英九於2008年上台，之後很快解決「三通」往來等問題，成就難能可貴。反觀民進黨在2016年以後的作為，讓兩岸關係陷入僵局中，其很多做法都不太明智。

他表示，「兩岸中國人用同樣的語言、文字，硬生生要將其切開，很多人感情上難以接受。」

焦仁和最後說，兩岸之間往來時而積極、時而僵持、時而有成果，但是現在兩邊互動那麼頻繁，例如讀書、工作、結婚等，差了有多遠嗎？他強調，自我認同這樣的問題在島內也是不斷地變化，當局處理兩岸關係還是要掌握民心趨勢。

(中時電子報)

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