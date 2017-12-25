候鳥來台度耶誕！親子溼地遊！好攝者等嬌客

2017年12月25日 09:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

農業局與新北市野鳥保育協會24日於鹿角溪人工溼地，辦理親子賞鳥活動，一早爸爸媽媽與小朋友們大手牽小手，一起認識新北市冬季的鳥類及溼地生態，現場除了鳥類觀察外還有鹿角溪人工溼地簡介、水棲生物觀察，還安排有獎徵答讓民眾更加深對鳥類的認識，現場更有愛好鳥類攝影民眾一同參加。

農業局表示，本次活動由新北市野鳥保育協會及台灣野鳥保育協會的老師們現場帶領大家觀察到蒼鷺、大小白鷺、夜鷺、大捲尾、喜鵲、八哥、白尾八哥、家八哥等鳥類，也帶領民眾認識人工溼地是藉由創造不同水域棲地環境，重建河岸水域生態，利用自然重力排放污水，紓解污染問題同時轉化污染物成為溼地養分，了解溼地亦是野生動物的棲地，體會野生動物及棲息環境相環扣的關係。

農業局與新北市野鳥保育協會24日於鹿角溪人工溼地，辦理親子賞鳥活動。（新北市農業局提供）

農業局這次與新北市野鳥保育會合作，是為了讓在都市生活的家庭能有更豐富的假日活動，暫時放下手上的3C產品，用眼睛用心來感受自然的生息，增進對鳥類的認知，了解鳥類與自然環境之間相互依存的樣態。

高翹鴴。（新北市農業局提供）

活動地點的鹿角溪人工溼地是新北市生態教育園區之一，也是水鳥等動物的新天堂，本次活動選擇在鹿角溪人工溼地舉辦，也是希望引導親子從學習中，加深對生態環境的了解，進而知道珍惜環境、保護鳥類對生態平衡的重要，「綠色環保、人鳥共融」才能維護地球生態平衡，「保護環境、愛護鳥兒」是今日大家必須正視的課題。

(中時電子報)