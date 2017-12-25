劉姥姥蔥油餅 真材實料好滋味

劉姥姥手工蔥油餅皮酥內軟，經油炸切開蔥花依舊翠綠。（馮惠宜攝）

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劉姥姥手工蔥油餅」店長官華指出，蔥油餅起鍋後要立即切開就能保持蔥花的翠綠和香氣。（馮惠宜攝）
劉姥姥手工蔥油餅傳承自北方外省老伯伯的製作方式，在台中北區民權路開門做生意已有15個年頭了。（馮惠宜攝）

位於台中北區民權路上「劉姥姥手工蔥油餅」開店已15年，傳承自北方老鄉的蔥油餅，層層酥脆、蔥香撲鼻，總讓消費者回味再三。

劉姥姥蔥油餅由兩位二度就業的媽媽駐店，店長官華說，10幾年前前老闆轉往大陸發展，她帶著一身廚藝，從會計變廚娘，開始賣起蔥油餅、餡餅、水餃等家常麵點，一開始只做熟食外賣以及冷凍食品，方便消費者帶回料理，後來熟客愈來愈多，也在店裏設置幾個內用位置，讓客人可以現點現吃。

劉姥姥的蔥油餅傳承自北方外省老伯伯，麵皮較厚實，採用粉心粉的優質中筋麵粉調製餅皮，揉進麵糰的蔥花則採用彰化的粉蔥，含水量較少，香氣更濃郁，製作時燙麵、醒麵依工序走不能馬虎，製作出來的麵糰層次豐富，下油鍋大火油炸，一、兩分鐘就外皮轉成金黃，起鍋立馬切片，餅裏的蔥花依然翠綠。

其口感外皮酥脆，內裏軟實愈嚼愈有麵香，較之台式油炸薄皮的蔥油餅，口感更紮實，也不油膩，餅起鍋後立即切片，再灑上楜椒鹽，麵香挾著蔥香，滋味迷人；也有客人形容「熱的吃香氣、味冷的吃口味」，誇讚劉姥姥蔥油餅冷了也好吃。

官華說，做這些家常麵點，講求的是真材實料，用料好，就能呈現食材的真實味道，這也是劉姥姥蔥油餅受歡迎的主要原因。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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