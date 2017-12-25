火辣女勾搭機師出軌 他提供對話害小三賠20萬

2017年12月25日 09:13 中時電子報 孫曜樟

台中市一名火辣洪姓女工程師在偶遇黃姓男機師後，明知機師已婚仍大搞不倫戀，雙方藉由工作之便，不時同遊美、日等國，黃妻在今年初查覺老公有異追問，機師遂寫下自白書向老婆祈求原諒，並將與洪女間的鹹濕通訊主提供給妻子，為此黃妻提告求償1百萬，法官則因洪女在與黃男通訊中自承「小三」身分，認定她侵害黃妻配偶權判賠20萬元。

據聯合新聞網報導，洪姓女工程師去1月認識已婚多年的黃姓飛行機師，兩人因互相欣賞、愛慕而發展出不倫戀，隨後兩人利用工作之便，相偕前往美國舊金山、日本北海道等國家旅遊，今年2月間黃妻發現有異狀經追查後，機師才坦承外遇，並寫下自白書祈求妻子原諒，同時也把和洪女間的對話記錄提供給老婆。

黃妻雖未對兩人提出刑事告訴，卻另洪女提出侵害配偶權求償1百萬訴訟，法院審理期間，洪女矢口否認和黃男有不正常男女關係，出國都有其他友人隨行或是巧遇，兩人間也沒親密對話通訊，但黃男則是證稱兩人有不正常男女關係，而黃女也提出老公班表、與洪女對話記錄證明兩人關係。

兩人通訊對話則是包括了「我應該克盡職守謹守本分，不問不聽不哭不鬧，不然就愧對小三的身分」等內容，法官因洪女自己都承認是「小三身分」，判洪女需賠黃妻20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

(中時電子報)