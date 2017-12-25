比共軍還共軍！哨兵硬擋署長 是怕「天威部隊」

2017年12月25日 09:39 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

天威部隊是臨時編成，成員有海軍陸戰隊偵搜大隊、空降特戰、海龍蛙兵等。圖為海龍蛙兵。(中時資料照)

海龍蛙兵模擬海域滲透、突擊作戰。(中時資料照)

內政部役政署長林國演被爆料耍官威，上週五(22日)強闖成功嶺營區遭衛哨兵攔檢，入營受阻，林的司機還出言不遜，引發全國熱議。有網友表示，當過兵的人都知道，當時哨兵不願放行，有個考量應該是怕遇到假扮共軍的「天威部隊」。

「天威部隊」是何方神聖？軍中的人只要聽到這四個字，無不戰戰兢兢、如履薄冰。原來國軍為防止部隊被滲透，有支神祕的天威部隊，每年都舉行「天威演習」，手法有偽裝上級長官騙過大門衛哨，在營長室、彈藥庫等，貼上「炸彈」、「縱火」標籤，堪稱比共軍還共軍。

該部隊最有名的事蹟，就是1996年用直升機從天而降，成功滲透海軍陸戰隊99師；單位主官隨即被調離職務。軍事專家指出，天威部隊成員有海軍陸戰隊偵搜大隊、空降特戰、海龍蛙兵、政戰連(已裁撤)等，臨時組成，配合國防部對各營區進行「天威測考」。

若成功抵禦天威部隊滲透，單位主官記功、士官兵榮譽假；反之，衛哨禁假、記過，長官連坐處分。天威部隊未在國軍編制，是臨時編成的假想敵特種部隊；媒體先前求證，國防部低調回應「事涉機敏，無法奉告」。

(中時電子報)