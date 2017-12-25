太妍開唱擺聖誕樹 「鐘鉉送的」網淚崩

太妍開唱都有擺一顆小聖誕樹。（圖／取自微博）

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中時電子報
／綜合報導

少女時代成員太妍近來連三天開唱，恰巧適逢遇上聖誕節，太妍也就在台上放上一棵聖誕樹應景。而演唱會結束後，她都會把身上的衣服、頭飾等送給現場粉絲，不過昨粉絲希望聖誕樹也能送出，沒想到太妍卻說了這聖誕樹的由來，正是日前自殺身亡的鐘鉉所送，讓不少粉絲與網友紛紛淚崩。

太妍從22日開唱以來，台上就出現一顆小小的聖誕樹，不少人以為她只是應景，可就在昨天演唱會結束後，在每場結束後都會送禮物的橋段中，有人希望聖誕樹也能抽獎贈送；可太妍卻說「這棵樹還是留給我吧，這是一個很珍貴的朋友送的，是不久前出發去遠方旅行的朋友送給我的聖誕禮物。」讓所有人皆意識到，這是「鐘鉉」送的。

太妍透露這位朋友送聖誕樹給她，應該是先前就有意邀請她合唱，因而使出的禮物賄絡攻勢，所以提前在一年就送我聖誕樹，「他就是一位如此浪漫又多情的朋友。」不過也因如此，現場氣氛瞬間凝結，讓太妍也很不好意思，台下粉絲們更紛紛表示不會要這棵聖誕樹了；但消息曝光後，許多網友也紛紛留言，表示終於恍然大悟，一是不解太妍為何帶這麼小的聖誕樹、二是不懂為何唱歌時太妍總會輕撫著樹，但經過她解說後，不少鐘鉉粉絲都淚崩向太妍致謝，大讚她真的很暖。

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