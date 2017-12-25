林金鍊傀儡戲登大稻埕！「跳鍾馗」演繹鬼神秘辛

以「跳鍾馗」著名的藝師林金鍊之收藏，一窺儀式偶戲的神祕面貌。（大稻埕戲苑提供）

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中時電子報
／整理報導

天師鍾馗睜大雙眼、手持寶劍另鬼怪聞風喪膽，在百步外的魑魅魍魎退而不敢向前！台北市藝文推廣處將自12月24日（週日）起於大稻埕戲苑八樓展區舉辦「傳統藝師林金鍊傀儡戲藝術特展」，展出以「跳鍾馗」著名的藝師林金鍊之收藏，一窺儀式偶戲的神祕面貌。

展區商請林金鍊藝師布置平時所用的跳鍾馗法壇及展示儀式所用的法器、珍貴圖像紀錄等，包含百年歷史的家傳符咒木印版，相當難得。同時，大稻埕戲苑「三大偶戲常設展」亦全新開展，展出布袋戲、皮影戲、傀儡戲的精華奧妙，民眾不要錯過！

台北市藝文推廣處表示，林金鍊—「景春堂傀儡掌中劇團」團長，乃已故布袋戲國寶李天祿先生之入門弟子，2010 年間為台北市政府登錄為傳統藝術保存者，復於 2011 年間再獲頒台北市傳統藝術藝師獎。

早年所創「似宛然掌中劇團」，原以演出傳統布袋戲為業，嗣後傳承乃父林祥老先生之傀儡戲跳鍾馗儀式，專研祭火煞、動土、落成等各種祈福除煞儀式，其所事科儀因甚是莊嚴殊聖，且饒富藝術韻味，在台灣宗教界與演藝界富有盛名。

藝文處指出，為深入介紹林金鍊與儀式偶戲，本次「傳統藝師林金鍊傀儡戲藝術特展」特別安排將廟口酬神文化與偶戲藝術做緊密連結，展區內容包含信仰與廟口戲文化，並商請林金鍊布置平時所用的跳鍾馗法壇及展示跳鍾馗儀式時所用的法器、珍貴圖像紀錄以及演出影像紀錄等。

當中更為珍貴的是林金鍊的父親所傳承下來有百年歷史的家傳符咒木印版，現已非常罕見，另外也展出景春堂過去展演的珍貴圖像記錄，揭開傀儡戲神秘的面紗。

藝文處也指出，大稻埕戲苑八樓將同時安排「三大偶戲常設展」，展出布袋戲、皮影戲、傀儡戲的戲偶、，深入淺出介紹三大偶戲的歷史源流與演出特色，邀請愛好藝文的民眾一同進入偶戲的世界。

大稻埕戲苑八樓展區舉辦「傳統藝師林金鍊傀儡戲藝術特展」（大稻埕戲苑提供）

「傳統藝師林金鍊傀儡戲藝術特展」

展覽時間：2017/12/24（日）~2018/6/30（六）

每週二至週日 9:00~17:00

每週一、春節、中秋、清明休館

展覽地點：大稻埕戲苑八樓展區（台北市迪化街一段21號8樓 永樂市場樓上）

(中時電子報)

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