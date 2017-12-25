冷戰以來最活躍 俄潛艇部隊疑備3戰

俄羅斯亞森級（Yasen-class）攻擊核潛艇戰力極強，圖為亞森級核潛艇首艦北德文斯克號（Severodvinsk）。（俄羅斯國防部）

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中時電子報

北約官員24日警告，俄羅斯潛艇在大西洋與地中海十分活躍，已達自冷戰以來的最高水準。

據《新聞周刊》（Newsweek）報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，自2014年以來，俄羅斯艦隊增加了13艘潛艇。「俄羅斯對海軍戰力做了龐大的投資，尤其是在潛艇上，」他說，「如今俄羅斯的潛艇活動達冷戰以來的最高水準。」

英國《快報》（Express）則在標題上寫著，俄羅斯潛艇群集地中海，創冷戰以來最高水準，難不成在準備第3次世界大戰？

北約潛艇部隊指揮官列農（Andrew Lennon）警告，由於克宮砸下重金投資，俄羅斯潛艇活動已大大增加。他指出，近3年來北約觀察到，俄羅斯潛艇每年在海外水域的部署比前10年頻繁。

俄羅斯並不接地中海，但拜總統普丁的盟友敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）之賜，在當地建了海軍基地，得以涉足地中海。

列農說，北約已注意到，俄羅斯有6艘「基洛」級（Kilo-class）新型柴電潛艇在黑海與地中海十分活躍。他指出，俄羅斯顯然對北約的海底基礎建設，如美歐資料鏈等很感興趣。而俄國部署的潛艇中，包括一艘改造的彈道飛彈潛艇，以投放較小型的研究船。

《商業內幕》（Business Insider）網指出，這些遍佈北美與歐洲海底的電纜承擔了95%的通訊，每天達成的交易額超過10兆美元（近300兆台幣）。

列農強調，由於歐美十分仰賴網際網路與通訊，而俄方在海底可能有辦法加以操控，因此他們很擔心。

而俄羅斯潛艇大批出動，意味著北約必須加以監控。不過，由於莫斯科潛艇愈來愈安靜，加上地中海貨運交通往來頻繁，噪音比以往更多，因此要監視俄羅斯潛艇變得更棘手。

英國國防參謀長彼奇（Stuart Peach）稍早警告，水底經貿與通訊網都可能遭俄羅斯特務災難性的刺探。英國人愈來愈擔心，俄羅斯可能鎖定連結國際社區的網際網路與電話海底電纜，導致災難性的經濟影響。

(中時電子報)

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