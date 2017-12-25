動物過耶誕！小貓頭鷹換新裝、金剛猩猩樂吃青椒

2017年12月25日 09:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

叮叮噹、叮叮噹！鈴聲多響亮！今天是一年一度耶誕節，人們計畫好吃大餐、傳佳音、交換禮物！來看看動物裡的小傢伙怎麼快樂度佳節！年的耶誕節，保育員特別扮演耶誕老人的角色，幫金剛猩猩「迪亞哥」、「寶寶」、褐林鴞「雪寶」與環尾狐猴們，分別送上特別的耶誕禮物。

狐猴們愛吃的麵包蟲、瓜子、葡萄乾等小顆粒的食材，藏在聖誕樹上面。（台北市立動物園提供）

保育員發揮創意，用竹子作為骨架的材料，搭建成耶誕樹的造型，以紅綠兩色的不織布襯底，再用「迪亞哥」、「寶寶」及狐猴們各自喜愛的食材來妝點耶誕樹，好玩好吃又不會產生大量的廢棄物，是一項應景又環保的行為豐富化設施。照養褐林鴞「雪寶」長大的保育員，則是趕在耶誕節前夕，親自為牠送上豐盛的晚餐，讓「雪寶」在左鄰右舍的陪伴下，度過熱鬧溫馨的平安夜。

褐林鴞「雪寶」脫去稚氣的白色「帽兜」（圖左），換上一身全褐色的羽毛（圖右），顯得精神飽滿、英姿煥發。（台北市立動物園提供）

今年10月底展開獨立生活的褐林鴞「雪寶」，已經完全脫去稚氣的白色「帽兜」，換上一身全褐色的羽毛，顯得精神飽滿、英姿煥發。當初在孵化室照顧拉拔牠長大的保育員，目前仍然持續在每天下午前往「雪寶」的單身宿舍進行親近訓練，並且在耶誕節前夕，為牠送來豐盛的晚餐。

為了感謝這一路走來，所有「雪寶」粉絲的陪伴與加油打氣，早在12月初，保育員就一起構思和籌劃，希望在耶誕節這天，獻上「雪寶」與保育員盛裝打扮的合照，祝福大家平安順心，一起開心的迎接嶄新的一年。

金剛猩猩「寶寶」很認真的欣賞牠專屬的聖誕樹。（台北市立動物園提供）

金剛猩猩「迪亞哥」由波蘭來到台灣轉眼已經滿1年了，在這塊土地上，農民們辛勤生產了各式各樣的農產品，這些豐富、且品質良好的蔬菜和水果，正是「迪亞哥」得以享受多樣美食的最大支撐，加上保育員無微不至的照顧，當然也就很快的適應了環境。

金剛猩猩「寶寶」帶著牠最愛的麻布袋出場囉！（台北市立動物園提供）

今年是「迪亞哥」第一次在台灣過耶誕節，保育員知道牠喜歡吃青椒，特別挑選了肥厚又多汁的果實來幫牠布置耶誕樹，瞧牠吃得津津有味，玩得愛不釋手的樣子，就知道牠已經完完全全融入台北市立動物園這個大家庭。

金剛猩猩「寶寶」則是對木瓜情有獨鍾，而且跟許多小朋友一樣，不喜歡青椒特殊的氣味，所以「寶寶」的耶誕樹上，食材是以紅蘿蔔、木瓜、地瓜及冬季蔬菜為主。

金剛猩猩「迪亞哥」非常喜歡保育員送給牠的聖誕樹。（台北市立動物園提供）

今年是「寶寶」最後一次在台灣過耶誕節，因為台北市立動物園持續與「Gorilla EEP（歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫）」合作，積極爭取讓「寶寶」參與金剛猩猩繁殖群的機會，所以「寶寶」即將於明年春天，啟程前往荷蘭的「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」生活，讓「寶寶」來自野外的基因有機會傳承下去，同時增加金剛猩猩域外族群的基因多樣性。

在野外，狐猴們每天都為了找尋食物而忙碌，為了讓住在動物園內的個體，生活方式能盡量符合野外的模式，保育員依照狐猴的習性，製作了懸掛式的耶誕樹，利用竹筒的空間，把紅蘿蔔、地瓜、猴飼料等主食，以及狐猴們愛吃的麵包蟲、瓜子、葡萄乾等小顆粒的食材，藏在耶誕樹上面。

狐猴們埋頭苦幹，努力翻找自己喜愛的食物，這樣既可以增加動物探索搜尋的感官能力，還能延長進食的時間，除了有豐富的行為表現，也可以減少異常行為發生的機率。這其中白頸狐猴的抓握力最強，所以耶誕飾品裡的食物，幾乎都成了白頸狐猴專屬的戰利品呢！

(中時電子報)

照養褐林鴞「雪寶」長大的保育員，在聖誕節前夕，為牠送上豐盛的晚餐。（台北市立動物園提供）