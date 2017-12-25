擬購短距起飛F35B 日本護衛艦躍升「航母」？

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日本防衛省正在認真研究，擬引進可短距離起飛、將來可運用在可搭載直升機的海上自衛隊護衛艦上的F35B戰鬥機。

《東京新聞》報導，護衛艦若裝載F35B戰鬥機，在軍事上便被定位為「航空母艦」，可能與日本政府的專守防衛原則有所抵觸，也可能引起中國等亞洲各國的強烈反彈。

《東京新聞》報導，引進F35的目的是為了因應加速拓展海洋勢力的中國，估計目前將在跑道較短的西南群島運用，將來可能改修可裝載直升機的護衛艦或重新打造護衛艦來運用。

日本政府相關人士透露，有關採購F35B計畫，有一案是將已決定引進的航空自衛隊部署用的42架F35A之一部分改成F35B，另一案是追加採購F35B，估計將列入明年後半重新評估的《防衛計畫大綱》中。

F35B是航空自衛隊引進的F35A型的衍生機型，部署在美國海軍陸戰隊，搭載在比航空母艦甲板窄、登陸作戰用的登陸艦上，故可短距離起飛，像魚鷹號運輸機一樣可垂直降落，還具備難被雷達捕捉到的高度匿蹤性能。

防衛省盼引進F35B後，除了宮古、石垣、與那國島之外，南、北大東島的各機場也可派空自戰鬥機從事警戒監視活動，以擴大活動範圍。

此外，將來「出雲」、「加賀」等護衛艦的艦首，將改裝成像滑雪跳躍台一樣，讓戰鬥機更容易起飛，同時將甲板塗上耐熱油漆等。除了護衛艦增設航空燃料箱、彈藥庫，改造維修、管制功能等，使其變成可裝載F35B的「輕航空母艦」之構想外，還有重新打造登陸艦的方案。

不過，日本政府的專守防衛原則是，不允許擁有超越自衛所需之最小限度防衛力，但裝載F35B的護衛艦，也可說是攻擊型的航空母艦，故可能引起周邊鄰國的反彈。

(中時)

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