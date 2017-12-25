NBA》交易流言傷害湖人？波格特：大家很沮喪

湖人老將波格特(右)認為，最近的交易傳聞確實替湖人帶來負面影響。(美聯社)

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中時電子報

湖人明年夏天積極招募詹姆斯、保羅喬治兩大球星的流言，如今逐漸造成球隊內部動盪不安，讓陣中「老大哥」波格特都不禁跳出來幫年輕隊友說話，「現在大家都很沮喪，你無法欺騙外界說，現在隊上的人都是信心滿滿。」

「每個人都知道湖人下季薪資空間即將產生重大變化，只是不能讓這些事情造成球員分心，」波格特表示，「球隊高層與教練團做出生意上的決定，也是聯盟一部分，如果你被影響了，就會影響到你整個職業生涯，這就是NBA本質。」

畢竟湖人想要拉攏詹姆斯與喬治，球隊薪資勢必清出更多空間，全隊除了英格拉姆、朗佐鮑爾與庫茲馬屬於「非賣品」，其他人都可能隨時遭到交易，像是蘭道爾、克拉克生兩人，最近都被湖人擺上交易檯面，離開只是早晚的事。

如此一來，湖人難免軍心大亂，儘管最近6場輸了5場當中，他們先後跟勇士、火箭、騎士等強隊交手，贏球本來就不容易，可是前役遭到少了利拉德的拓荒者，湖人明顯打得有氣無力，最後遭到拓荒者逆轉擊敗也屬正常。

「前役輸球跟之前不同，我們並未展現職業球員應有樣子，」波格特說，「我們可以把交易傳言當成笑話，絕對不能受到影響，這些年輕球員來自大學名校，那裡推崇團隊至上，但到了NBA，球員甚至不知道明天在哪裡。」

(中時電子報)

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