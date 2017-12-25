影》柯P南港車站報告政績 護樹、文資團體鬧場

柯P南港車站講政績 護樹.文資團體鬧場
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中天
中時電子報／、中時
三週年記者會 柯P報告市政成績及未來願景
台北市長柯文哲25日舉行就職三周年記者會，會場外有護樹團體手舉布條抗議柯文哲「毀樹滅蹟護弊蛋。(陳怡誠攝）
台北市長柯文哲25日柯市長抵達主動想與陳抗團體溝通，但護樹團體拒絕溝通。（陳怡誠攝）

台北市長柯文哲今任職屆滿3週年，上午在南港車站舉行「進步價值、光榮城市」3週年記者會報告市政成績，而稍早10多名護樹、文資團體抗議，痛批柯P上任後毀樹滅跡護弊蛋。現場共出動百名警力並圍起紅龍柱，讓抗議人士無法到場內鬧場。

柯P任職三週年記者會 護樹、文資團體到場抗議

北市府團隊日前推出專屬遊戲「奔跑吧！台北」，讓民眾可以藉由玩遊戲來了解柯市府的政績，昨(24日)再發布一支動畫，呈現市府追求「進步價值」的願景，影片中由動畫版柯P穿越在北市不同區域，他強調「3年來，台北用開放透明、正直誠信，打造以價值為導向的市政文化」。

提到用在地化、國際化、產業化的新思維辦好每一場活動，使杜鵑花季成為台北的城市意象；重現新北投車站的風華；在不追加預算的情況下，如期、如質完成世大運所有場館與選手村的整建；打造南港車站為中心的「東區門戶計畫」，興建「北部流行音樂中心」，成為歌迷朝聖的流行音樂全新地標；規劃八恆八縱16縣「幹線列車」，建立更完善的公共運輸體系等。

柯文哲透過這支動畫，呈現北市府追求「進步價值」的願景，未來也將繼續努力，建立實事求是的市政團隊，重拾民眾的信任，迎接光榮城市的到來。

(中天)

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