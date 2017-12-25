羅生門！女疑被強押性侵 男稱女友報復設局

台南市22日發生一起疑似擄人性侵案件，在中西區夜店服務的受害女子，自稱下班後被前男友強拉上車，載回住屋處綑綁性侵。（程炳璋攝）

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中時

台南市近日發生一起疑似擄人性侵案件，受害女子22日凌晨3時下班後，當街被周姓男子強押上車，回住處後以衣服綑綁雙手，壓在床上性侵得逞，周男否認，稱彼此仍是男、女朋友，因女方看見自己手機內有其他女生的曖昧訊息，才氣憤報復。警23日依照妨害性自主罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。

台南市近日發生一起街頭擄人性侵案，26歲女子小娟（化名）22日凌晨3時許，在中西區一家夜店工作結束後，走出店外等搭朋友車回家，出現的卻是剛分手10餘天的39歲前男友周男。

小娟泣訴，周男開車停在她面前，將她強推上車，載回北區文賢路租屋處，過程好言哄騙，藉口借廁所，取得她同意進入屋內，想不到引狼入室，周男一進房間，就對她施暴。

小娟稱雙手被周男以衣服當繩子捆綁住，強推上床性侵得逞，她當天一早等周男離去，立刻到醫院驗傷，下午7時許到轄區警分局提告遭性侵。

警方23日拘提在當廚師的周男，他矢口否認對女方施暴，並稱兩人還是男、女朋友，因為女方數日前發現自己的手機通訊軟體內有其他女生的曖昧訊息，因此翻臉，才會氣憤報復。並強調自己可提供車內行車紀錄器佐證，並非強押女友上車。

男、女雙方各執一詞，有如羅生門，警方依照妨害性自主罪嫌，將周男移送台南地檢署偵辦。

(中時)

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