7年級生創立微商團隊 搶新零售商機

2017年12月25日 11:01 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

新零售崛起，7年級生林俊瑋、陳瓊如運用大陸阿里巴巴的網路結合實體店面新零售型態，行銷美妝保養品，短短1年已網羅2千名線上經銷商及100家實體店面，尤其不少經銷商是家庭主婦，靠著網路賺錢補貼家用，還能兼顧家庭，人人都成了微商高手。

現年30歲出頭的林俊瑋，擁有超過10年的網路行銷操盤經驗。最輝煌的業績是26歲擔任知名衣服網站執行長，首年即締造1,500萬元營業額，會員有數萬名。陳瓊如曾在阿里巴巴工作5年，是中南區業績最高紀錄保持人。

這兩位電商新秀理念相同又投緣，不但成為男女朋友，更攜手創業，引用阿里巴巴線上線下結合的方式販售女性用品。

兩人第1項商品鎖定女性私密處噴霧，委由研發團隊改良成攜帶式噴劑，並採用草本植物萃取，不添加化學成份，推出首日銷售即破萬瓶，開賣一年多仍熱度不減，每月維持3萬多瓶的銷售量。

陳瓊如表示，網路商機無限，但線上市場有侷限，她運用阿里巴巴網路結合實體店面新零售型態經營，1年多來，加入的線上經銷商多達2千，實體店面也開發百家，經銷商品主攻愛美女性領域，包括美甲、美容等。最近與一家知名醫美診所共同研發1款保溼面膜，開賣就創造1天賣出12,000片佳績。

林俊瑋指出，網路無國界，光是利用臉書、LINE和微信等社群，行銷成效是無可限量。以伊菲旗下經銷商為例，不少是家庭主婦，兼職當微商也能兼顧家庭。

(中時)