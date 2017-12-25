台灣正經歷「台式文革」還阿Q地說：我們有民主

2017年12月25日 10:34 中時電子報 黃以謙

大陸知名的台灣問題專家、上海東亞研究所長章念馳近日公開表示，台灣正在經歷另一種版本的「文化大革命」，還以為自己有民主很驕傲。實力證明一切，現在兩岸面對的問題不是「統不統一」，而是「如何統一」！

章念馳在中評智庫的《中國評論》月刊12月號發表文章《站在歷史轉折點的兩岸關係》，檢討兩岸交流30年的歷史，並預估未來的走向。

章念馳說，中共十九大已經為中國本世紀前半的發展畫好藍圖，就是完成民族復興的使命。但是中國人不能想像，留著一個被西方控制的台灣，能叫什麼民族復興？解決台灣問題的進程時間，在這次被正式地載入黨章。

回顧30年前，台灣是一條「亞洲四小龍」，信心滿滿的要以三民主義、台灣經驗統一中國；30年後的現在，大陸是世界第二大經濟體，不僅大大超越台灣，單以省來說，贏過台灣的也好幾個。

台灣怎麼了？台灣正在經歷「台灣式文革」，還阿Q式地說：「儘管我們一無所有，我們還有民主。」另一方面，台獨份子執政了，伎倆也用的差不多了，一樣無法實現建國理想，因為他們沒想到大陸會如此快地崛起。

章念馳強調，歷史時期已經過去，現在繼續糾纏「九二共識」、「一國兩制」、「中華邦聯」之類都沒有意義，應該走出去「創造一個全新的30年」；台灣要誠實面對政治現實才有出路，如果台灣不能「共締統一」，就只能「被統一」。

(中時電子報)