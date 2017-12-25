多益出包補貼200元交通費 明年1月7日或28日重考

2017年12月25日 10:47 中時 林志成 中時電子報／ 楊馨 中天新聞／ 顏靜宇 ／台北報導 中時電子報／中天新聞／／台北報導

多益英語檢昨出包，影響2.4萬名考生。(資料照，ETS台灣區總代理忠欣公司提供)

12月24日舉行的多益測驗出包，2.4萬考生權益受到影響。代理多益的忠欣公司今天提出補救辦法，12月24日測驗當日考生，可改選擇明年1月7日或28日下午場的測驗，也可選擇辦理退費；另每位考生補貼交通費200元。

多益測驗12月24日在全台43個考場舉行，2.4萬考生應考，不過在考聽力時，發生播放內容與試題不相符的情形，代理多益的忠欣公司緊急取消考試，並進行補救。

忠欣公司指出，考生可選擇參加明年1月7日或28日下午場的測驗，或選擇辦理退費。考生可於12/25下午3點於多益官網上「12/24多益測驗取消考試處理辦法」網頁擇一方案登記，並依指引填寫相關資料。

忠欣公司表示，選擇參加明年1月7日測驗的考生，網路成績查詢日仍為1月15日，成績單於1月16日寄出，與12月24日當天考完後15個工作天可取得成績的日期相同。

忠欣公司指出，選擇參加明年1月7日測驗的考生，將盡量安排在12月24日原考場應試，但部分場地因另有他用而無法出借，也將以同考區為原則進行分配；選擇明年1月28日下午場的考生，則可於官網上自行選擇考區。

忠欣公司請考生於12月28日前於多益官網上擇一補救方案完成申請，若於期限內仍未上網登記之考生，將優先代為安排於明年1月7日進行測驗，並以簡訊及email通知；倘若因時間安排無法應試，本公司將會予以退費。

忠欣公司指出，12月24日當日參加多益測驗而受影響的考生，另外補貼200元交通費；若有長途越區報考的考生，可出示當天的交通單據，忠欣公司將依其開銷另行補貼。此外，12月24日考生也可改參加明年4月至12月任一場多益測驗，報名費為1000元的優惠，省了500多元。

對於這這項補救辦法，考生如有配合之困難，可與忠欣公司客服單位連繫，客服電話（02）27017333 、信箱service@examservice.com.tw。忠欣公司請考生以官網上公佈的訊息為主，若有聯繫需求，忠欣公司將以email通知，不會透過電話與考生連繫。

(中時)