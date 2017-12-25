運動環境觀感大調查 民眾僅給60分

台師大運動與休閒學院今天公布「國人運動環境觀感大調查」。（林志成攝）

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運動環境觀感大調查 民眾僅給60分勉強及格

林志成／台北報導

台師大運動與休閒學院今天公布「國人運動環境觀感大調查」指出，民眾對台灣整體運動環境總評分為60分，顯見政府在這方面還有很大努力空間；至於民眾對居住地縣市政府提升運動環境努力程度感到滿意的前三名分別是台北市、桃園市及新北市。

為瞭解國人對我國運動環境、政策及個單項運動協會的看法，台師大運動與休閒學院與台灣趨勢研究公司合作，進行「國人運動環境觀感大調查」，並在今天上午發表「縣市運動環境觀感評比」、「單項運動協會觀感評比」及「中央政府施政」等三個主題的調查結果。

台師大學務長張少熙表示，這次調查完全沒有官方或單項協會的資助，因此結果具有相當高的客觀性。台師大副校長鄭志富說，調查結果可以看出民眾對於國內運動環境的看法，政府可以參考後精準施政。

在「中央政府施政」方面，調查顯示，民眾對台灣運動環境僅給了60分的勉強及格分數；對於居住地運動場所充足性的評比，僅39.0％表示滿意，顯示多數民眾認為居住縣市的運動場所數量有待增加。

另調查發現，民眾認為最先需要改善的項目是；選手培訓制度（50.4％）、選手職涯照顧（43.4％）、民眾運動空間（41.3％），反映出民眾對我國運動運動選手的關切及對便利運動環境的需求。

至於「縣市運動環境觀感評比、方面，調查顯示，民眾對居住地縣市政府提升運動環境滿意度的前三名，分別為台北市（71.1分）、桃園市（68.8分）及新北市（67.9分），非六都則以新竹縣（65.1分最高）。運動場所充足性面向，台北市、新北市分居冠亞軍。

至於單項運動協會評比，在計入排名的的34個協會中，巧固球協會（85.0分）、躲避球協會（77.1分）及跆拳道協會（72.8分），拿下滿意度前三名。

這項調查是在8月18日至11月30日以網路問卷篩選出符合調查對象的受訪者，針對全國13歲以上且最近一年有從事運動或觀賞運動賽事的民眾進行調查，共計完成1萬0164份有效問卷。

(中時)

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