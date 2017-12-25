驅離遊行民眾惹議 柯：與中央協調改善硬體

2017年12月25日 11:05 中時 陳燕珩

反勞基法修法大遊行引爆警民衝突，台北市長柯文哲下令驅離民眾，引來社會議論。柯今(25日)在就職3周年記者會，被問及中央未下令，是否讓市府背了黑鍋？柯表示，陳抗發生在台北，市警局本就要處理，但檢討後也覺得可跟中央協調改善硬體，至少立法院、行政院等圍牆欄杆可以拉高，不要耗費一堆警力當人肉盾牌。

柯文哲表示，陳抗是人民的權利，但不能走到一半就躺在馬路，擋住整個幹線交通，如果要搗蛋快閃，1、2分鐘還行，但從晚上6點到12點，搞了6個小時，從早到晚發動了4000名警力，他們很累了，不能陪你們玩，自由要以不侵犯他人自由為範圍，抗議民眾已經妨礙到別人，難道公權力要假裝沒看到？

昨晚間柯文哲坐鎮市警局召開檢討會議，他說有談到幾個問題，首先陳抗申請的路線，新工處跟警察局版本不能彼此矛盾，再來若陳抗要有責任制，若申請路線又不照路線走，另還破壞公物、阻礙交通，都應該要處理，這些SOP必須重訂。

另外，市府還要跟中央協調改善硬體，像是立法院、行政院等圍牆，鐵欄杆應該拉高，若不改善，民眾隨便就翻過去圍牆，每次陳抗只能拉一堆警力當人肉盾牌，光是這次陳抗就耗掉3000名警力，會讓交通跟治安受到影響，這部分要交代市警局長，跟中央商量看看。

(中時)