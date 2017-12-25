驅離遊行民眾惹議 柯：與中央協調改善硬體

反勞基法修法大遊行引爆警民衝突，台北市長柯文哲下令驅離民眾，引來社會議論。柯表示，檢討後可跟中央協調改善硬體。（鄭任南攝）

友善列印
中時

反勞基法修法大遊行引爆警民衝突，台北市長柯文哲下令驅離民眾，引來社會議論。柯今(25日)在就職3周年記者會，被問及中央未下令，是否讓市府背了黑鍋？柯表示，陳抗發生在台北，市警局本就要處理，但檢討後也覺得可跟中央協調改善硬體，至少立法院、行政院等圍牆欄杆可以拉高，不要耗費一堆警力當人肉盾牌。

柯文哲表示，陳抗是人民的權利，但不能走到一半就躺在馬路，擋住整個幹線交通，如果要搗蛋快閃，1、2分鐘還行，但從晚上6點到12點，搞了6個小時，從早到晚發動了4000名警力，他們很累了，不能陪你們玩，自由要以不侵犯他人自由為範圍，抗議民眾已經妨礙到別人，難道公權力要假裝沒看到？

昨晚間柯文哲坐鎮市警局召開檢討會議，他說有談到幾個問題，首先陳抗申請的路線，新工處跟警察局版本不能彼此矛盾，再來若陳抗要有責任制，若申請路線又不照路線走，另還破壞公物、阻礙交通，都應該要處理，這些SOP必須重訂。

另外，市府還要跟中央協調改善硬體，像是立法院、行政院等圍牆，鐵欄杆應該拉高，若不改善，民眾隨便就翻過去圍牆，每次陳抗只能拉一堆警力當人肉盾牌，光是這次陳抗就耗掉3000名警力，會讓交通跟治安受到影響，這部分要交代市警局長，跟中央商量看看。

(中時)

打敗強敵接婦聯會後 雷倩這麼說 基隆輕軌不延伸南港車站？柯：當…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。