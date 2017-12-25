判刑25年 秘魯前總統藤森 因病獲人道特赦

2017年12月25日 13:07 中時 黃菁菁

秘魯總統府24日宣布，秘魯總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）決定特赦79歲的前總統藤森（Alberto Fujimori），藤森在位期間因涉迫害人權遭判刑25年。

藤森當年因為軍方誤將一般市民當成左翼游擊判軍錯殺事件，而於2010年被判刑25年。藤森入獄期間健康狀況惡化，因接受癌症手術，故常因血壓降低而屢次被送醫急救。

由於藤森執政末期的獨裁作風以及迫害人權等行徑，引起秘魯國民的強烈反彈，使得秘魯歷任總統都沒批准藤森的特赦案。

辛斯基今年6月起便表示，藤森已年邁多病，不想讓藤森死在獄中，故希望醫師團判斷適當的特赦時期。藤森23日因突然的血壓降低、心律不整，自獄中保外就醫，在秘魯首都利馬市內的醫院接受治療，使辛斯基作出人道特赦的決定。

藤森是秘魯的日本移民後裔，由於出身貧苦家庭而備受歧視，但他努力地從默默無聞的農業專家進入政壇，並憑借親民政策在1990年大選中登上總統寶座。

他在總統任內毀譽參半，雖然執政的10年內，秘魯的經濟成長率達13％，但他極端的做法遭到強烈的譴責。藤森2000年在連任第3屆總統時，有反對派指他在大選中舞弊，又傳出他的親信收買反對黨議員的醜聞，迫使藤森放棄總統職位，流亡日本。

藤森在2000年趁去文萊出席APEC會議時訪問日本，到日本尋求政治庇護並宣布辭職。藤森2005年11月離開日本赴智利，卻在智利被逮捕且引渡回秘魯受審。

藤森在利馬郊外被監禁了12年，病重讓他重獲自由身。藤森再度從事政治活動的可能性雖低，但他的死忠支持民眾仍然健在，一般認為，藤森仍可能對秘魯的政治發揮一定的影響力。

(中時)