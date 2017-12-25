溪頭妖怪村幫你圓夢！歡慶耶誕樂翻天

2017年12月25日 11:14 中時 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

溪頭妖怪村慶祝耶誕節，連續3天在園區內舉行盛大晚會，以親子同樂為主軸，推出趣味競賽、願望點播、耶誕襪親子DIY等，讓遊客留下溫馨、歡樂、幸福的耶誕佳節回憶。

耶誕節期間入住「妖怪村主題飯店」，在房間門口掛上「願望耶誕襪」，神祕的小精靈會掛上耶誕老公公，準備給大家的精美小禮物！

溪頭妖怪村歡慶耶誕節，點亮耶誕樹。（廖志晃攝）

妖怪村長林志穎表示，耶誕趣味競賽以堆雪人為主軸，透過以家庭競賽方式，增加活動趣味性，遊戲內容具有挑戰性，禮物精美豐富，並特地請「久保田烘焙坊」師傅，製作雪人造型麵包，讓親子同樂之餘也留下美好回憶。

妖怪村願望心情點播，將於下午3點整，在舞濱舞台登場，今年以傳遞幸福、傳遞愛為出發點，邀請遊客們在耶誕明信片上寫上願望與想念，由主辦單位以直播方式，幫您把愛大聲說出來，讓即使身在遠方無法相聚的親友們，可以透過收看直播傳達您內心的愛。

溪頭妖怪村歡慶耶誕，以親子同樂為主軸設計遊戲。（廖志晃攝）

「鬼妖郵筒」則以急件方式，寄送明信片給耶誕老公公，將願望掛在耶誕樹上，當燈光亮起時，願望就可以達成！

妖怪村耶誕晚會，晚間7時在舞濱舞台舉行，以說故事劇場的方式，呈現溫馨又歡樂的耶誕佳節；枯麻、八豆也穿著可愛的耶誕裝，耶誕老公公溫馨登場，帶著遊客走下舞台，到「鳥居前廣場」點亮耶誕樹，周圍掛起願望與愛的耶誕平信片，點亮願望，點亮幸福。

(中時)