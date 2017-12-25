施政3周年政績無感 柯P：我反對亮點政治

台北市長柯文哲。(本報系資料)

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台北市長柯文哲施政滿3周年，宣傳大打政績牌，不過據各家民調顯示，市民對柯施政頗無感。對此，柯文哲受訪時說，自己反對亮點政治，很多人常為了亮點施政，做很多不切實際的東西，他認為政治還是要落實在生活裡，這是他的政治理念，就看市民要不要接受。

有媒體民調顯示，柯施政3周年各項表現，與2周年時期相比有好一點。柯文哲說，因為市府很努力在反省、改進，不管是管理技術、應對進退等，總是會有進步，其實民調看起來還是很爛，只是比去年好，他會持續改進，有錯就改，讓團隊愈來愈完整、效率愈來愈好。

柯文哲強調，市府要解決的問題還有很多，包括大巨蛋、台北藝術中心等，舊的要收拾善後，另外明年同時開工的公宅有33個，超過都發局可負荷範圍，這些事情都要解決。

媒體問及，有民調顯示5成4民眾不支持柯連任，且3年來看不到柯的有感政策。柯文哲說，這表示他們還要持續改進，不過他很反對亮點政治，覺得把民眾生活裡的小事解決比較重要。

談到3年來最大的改變，柯文哲笑說「差不多啦」，以前當外科醫師比較急，整個加護病房最多管250人，不需要溝通，只需要下命令，但是當要管8萬市府員工，還有270萬市民，變成需要「說服」，管理方式不太一樣。

外界也質疑，柯文哲曾說不會把世大運舉辦成功當作政績宣揚，但就職3周年宣傳，處處可見世大運。對此，柯表示，世大運是社會療育效果，那禮拜大家很高興，結束後還是要面對每天真實的生活。

(中時)

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