趣！耶誕老人為何穿「紅衣」？竟和這家知名飲料公司大有關係

耶誕老人為何都是穿紅衣呢？竟和知名飲料「可口可樂」大有關係呢！（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

叮叮噹！鈴聲多響亮！為何耶誕老公公總是胖嘟嘟、穿紅衣呢？今（12月25日）天是中華民國的「行憲紀念日」，然在大家人的印象中，可能「耶誕節」還比較深！昨日平安夜，很多人和親朋好友吃大餐、傳福音、玩交換禮物！其實耶誕節有很多小知識，大家熟知耶誕老人的形象竟和知名飲料公司「可口可樂」大有關係呢！

今天大家打開Google首頁、上電腦版的Line，就能感受滿滿的耶誕味！但你知道騎著雪橇，送小朋友禮物的的耶誕老人是怎麼來的嗎？美國《赫芬頓郵報》就整理出一些耶誕節的有趣小知識！

耶誕老人此一神秘人物帶給小孩子們禮物的概念衍生自西元4世紀，生活在小亞細亞（今土耳其）的好心主教—聖尼古拉（Saint Nicholas）。生於富裕家庭的聖尼古拉非常關心窮人，為了不讓別人知道他的善舉，他總會在夜闌人靜時偷偷把財物送給他們。

某晚，聖尼古拉也在偷偷送禮到一個樵夫家中，途中被樵夫發現，之後尼古拉斯的善行就被樵夫告訴大家，隨著時光流傳，尼古拉斯所的白鬍子、紅衣服形象成為大小朋友都知道的那個「耶誕老人」！

到了1931年，可口可樂公司委託瑞典籍藝術家Haddon Sundblom繪製耶誕節的商品海報！藝術家參參考美國詩人Clement Clarke Moore在1822年發表的詩《A Visit From St. Nicholas》（《尼古拉斯的探訪》）中所形容的尼古拉斯。

經過藝術家巧手，畫出了一個穿著「可口可樂」招牌紅顏色，留著長白鬍，帶著親切微笑、胖嘟嘟的耶誕老人！結果大受歡迎，其後幾十年，可口可樂公司也沿用藝術家筆下的聖誕老人作宣傳，印象深植人心，也成為全球對於耶誕老人的形象。直到現在在美國亞特蘭大市的可口可樂博物館展，還能欣賞Haddon Sundblom所畫的原畫呢！

(中時電子報)

1931年時，瑞典籍藝術家Haddon Sundblom為「可口可樂」公司繪製耶誕節的商品海報。（圖擷取自美國《赫芬頓郵報》網站）
啥米！聖誕、耶誕分不清？竟和「孔子」大有關係！

文章來源：美國《赫芬頓郵報》

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