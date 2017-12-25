白紙洗成美金？一銀前董座被騙千萬 騙徒共犯遭訴

第一金控前董事長陳建隆(圖)，多年前遭騙徒林坤財以「白紙浸泡藥水變成美金」手法，騙走1000萬，台北地檢署查出「升聯」公司負責人文日升，也是洗美金案共犯。(資料照)

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第一金控前董事長陳建隆，多年前遭騙徒林坤財以「白紙浸泡藥水變成美金」手法，騙走1000萬，林被判刑2年定讞後，台北地檢署查出，當年曾在馬來西亞與陳接觸的「升聯」公司負責人文日升，也是洗美金案共犯，另文還與安月賜提供「升聯」公司帳戶，協助國際駭客集團詐騙匯款，25日依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴文、安2人。

據調查，陳建隆透過陳姓女密友介紹，認識自稱是美商電腦公司顧問的林坤財，林宣稱2010年間，非洲某失意政客有筆5百萬英鎊(約台幣2.5億)「難民基金」被凍結，他是該基金管理人，希望陳建隆能出1000萬「公關費」疏通，將基金領出做善事，事成給5000萬酬勞。

林稱這筆錢做過「漂白」處理，並信託給聯合國的保全公司保管，他有能力製造還原美金的特殊藥水。為取信陳品蓉、陳建隆，林男還安排2人到馬來西亞，與文日升見面，並請一名黑人假扮南非大使，共同見證他洗美金的能力。陳建隆被騙支付林92萬馬來西亞幣(近台幣1千萬)，結果受騙，林已被判刑2年定讞。

檢調偵辦期間，曾以證人傳喚文日升，文還提出一張遭洗過的美金真鈔給調查局，結果調查局鑑定後發現根本是偽鈔，懷疑文也是共犯，將文改列被告，並因文行蹤不明，發布通緝。今年7月文遭緝獲，被聲押獲准。

另檢方查出，文日升將其經營「升聯」公司，移轉給安月賜，「升聯」公司涉嫌在去年7、8月間，配合國際駭客集團攔截國內外企業的電子郵件，冒名詐騙企業交易款，並協助將款項匯至「升聯」公司帳戶後，再轉往泰國等地轉匯。檢方發現，文、安2人與駭客集團彼此有聯繫，認定是共犯關係，一併起訴。

至於陳建隆因在本案發後，為了讓陸籍女友來台，涉嫌加工塗改妻子、前經濟部長宗才怡的戶籍謄本，以便女友持布吉納法索國移民護照入台，涉嫌偽造文書罪，因傳拘不到遭北檢通緝，時效到2034年12月。

(中時)

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