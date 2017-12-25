被嗆色誘高僧生子 關淑怡開罵千金小姐

2017年12月25日 11:38 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

香港歌手關淑怡，去年因爆出墜海意外震驚各界，可隨後她又因恐嚇服務生等事鬧上媒體版面，她被指精神狀況出問題。由於她育有一子，也曾說過孩子生父是仁波切，沒想到昨竟有一名自稱是「千金小姐」的網友貼出疑似是她兒子的照片，並標籤關淑怡，嗆她「精神分裂女歌手色誘高僧XXXXX生下的男孩」、「這是妳的捐精人？」讓關淑怡氣炸！

關淑怡因在2005年未婚生子，而後她坦言小孩生父是為仁波切，目前母子倆相依為命，不過昨她卻被一名網友貼出疑似小孩的照片，更標籤辱罵她「色誘高僧生下的男孩」，甚至嗆她是瘋女人等，讓關淑怡忍無可忍也回嗆。

關淑怡要所有網友評評理，但該名自稱是「千金小姐」的網友，更氣罵她「他X的本小姐在大陸也算一個嬌生慣養的千金，讓你這種私生活糜爛的九流藝人來教訓？」關淑怡則又回嗆「對，我是個瘋女人。你的一字一句就給有眼的人去分辨是非黑白！」更說自己也是千金小姐出身，「家中的朋友非富則貴。別以為你有甚麼了不起。你跟任何人一樣，總有一天……會死。」

不過最後關淑怡還是刪掉了該女網友疑似曝光她兒子的貼文，並稱自己很開心認識到這位「千金小姐」，但不會因她而死自己的細胞，這才讓這場互相叫囂的戲碼落幕。

(中時電子報)