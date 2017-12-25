溫暖弱勢 永豐棧義賣火鍋福袋

2017年12月25日 12:21 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

永豐棧酒店展開「團圓圍爐，幸福飽壘」福袋義賣，並將致贈100份海陸火鍋年菜組合給予YMCA關懷的100個弱勢家庭。

歲末年終，台中永豐棧酒店攜手YMCA志工展開「幸福圍爐，幸福飽壘」愛心福袋義賣，除限量賣出8折穎火鍋餐廳餐券，也致贈YMCA關懷的單親家庭圍爐火鍋100份，希望透過愛的循環為弱勢家庭送暖；永豐棧25日盛大舉辦致贈記者會，花博明星虎爸也現身進行義賣。

為歡度21周年慶，台中永豐棧餐廳舉辦舉辦「團圓圍爐，幸福飽壘」福袋義賣活動，福袋內含1500元的穎火鍋餐廳餐券，以及來自永豐棧酒店的合作夥伴如開元食品、Fees法緻、康健診所、H?agen-Dazs以及市府新聞局及觀旅局贊助的隨機禮品，每份福袋僅售1200元，等於以8折價格買到餐券，消費者可選擇自己喜愛的時段與食材到穎火鍋消費，超划算，25日起開賣，限量300份售完為止。

永豐棧酒店展開「團圓圍爐，幸福飽壘」福袋義賣，花博明星石虎到場開賣，並與消費者合照。（馮惠宜攝）

另一方面永豐棧也將在2月1日至2月10日與YMCA志工一起送出每份價值1,800元的海陸火鍋年菜組合給予YMCA關懷的100個弱勢家庭，讓熱騰騰的火鍋不只暖胃也溫暖每個家庭。

每份海陸火鍋年菜組合內含澳洲小龍蝦、北海道干貝、活凍大白蝦、台灣鯛魚片、土雞腿肉、台灣梅花豬、綜合蔬菜盤、以及綜合手工丸，年節應景的蘿蔔糕也貼心的準備在組合中，讓受助家庭不需要再為年菜煩惱，也希望這份年菜能為孩子們帶來滿足的微笑與美好記憶。

(中時)