空氣糟到爆！醫師：戴這種口罩 防空污最有效

近來空氣污染嚴重，民眾出門都紛紛帶上口罩。（資料照/鄧博仁攝）

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中時電子報

紅害來襲，空氣髒到連大樓都不見！環保署表示，今明兩天台灣中部以北地區空氣品質為「橘色提醒」，雲嘉南與高屏地區更可能達到「紅色警示」，別以為出門戴上口罩就沒事，市面上口罩琳瑯滿目，林口長庚醫院腎臟科教授顏宗海表示，阻擋細懸浮微粒PM2.5，最有效的還是N95口罩。

顏宗海說，空氣污染嚴重時，最好減少戶外活動以及在戶外逗留的時間，非不得已一定要出門則建議戴上口罩，而且N95口罩阻擋PM2.5效果最好，根據台大公衛院實驗發現，N95口罩阻擋空污物質的比率可達約80%~99.7%，而且這種醫療級口罩，只要接觸過室外空氣就要丟棄，不能重複使用。

N95口罩可抵檔95%0.3微米以上的病毒微粒，較能有效阻擋空污。(圖/翻攝自網路)

不過由於N95口罩密合度高，戴久了會覺得悶、甚至呼吸困難，顏宗海說，戴不住N95口罩，至少也要戴醫療用的外科口罩，防護力約30%~80%不等，一般藥局或醫療器材行都買得到；至於其他包括紙、紗布、棉質及活性碳口罩，主要是用來阻擋氣味，對於直徑小於5微米的顆粒物根本擋不住。

另外，顏宗海也提醒，口罩正反面戴錯效果差很多，口罩上的軟質金屬條通常是朝外；外科口罩有顏色的那一面在外側、白色朝內，對於有民眾認為，戴兩個口罩防保護力可以乘以2也是錯誤迷思，主要還是看口罩材質是否有過濾微粒的效果，否則就算戴兩層也無法讓防護力加倍。

(中時電子報)

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