勞團遭警「丟包」 藍委批不符比例原則

內政部長葉俊榮(右)、警政署副署長邱豐光(左)。(黃世麒攝)

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勞團上週抗議《勞基法》但遭警方強制驅離，甚至傳出有人遭警方載往郊區「丟包」，被形容宛如大逃殺。藍委黃昭順今在內政委員會質詢時砲轟，認為民進黨過去高喊人權治國，卻違背當時主張，甚至還把律師抓去放生，「過去大家在罵集會遊行法再怎麼爛，都不敢去動律師」，痛批警方作法並不符合比例原則。

內政部長葉俊榮說，並沒有真的去逮補律師，強調外界指控並非事實，不要做太多不合乎事實的聳動指控，形容警方真的是「石磨心」。

黃昭順質詢時問，抗議當天警方到底為何將群眾載走？警政署副署長邱豐光表示，當天共使用1930名警力，現場指揮官經過警告、制止、命令解散後，在台北車站仍有64名民眾最後由警備車載離現場。

藍委黃昭順追問，被放生到哪裡去？邱豐光回答，「動物園、關渡、大湖公園、南港展覽館四個地方（捷運站）」。但「放生到動物園」回應引發現場哄堂大笑，黃昭順忍不住笑意回說「真是受不了他（邱豐光）」。

黃昭順質疑，當下許多抗議民眾表示要回家，但警方深夜將民眾放生，完全不符合比例原則，認為警方完全沒有相關SOP；從520執政以來，各種活動都用優勢警力排除，上次蔡英文總統去高雄，動用900多警力封山，「把我們的警察當什麼，警察也有人權」，認為民進黨說要以人權治國是打假球。

葉俊榮說，自己肯定警察執法的辛苦，執行勤務最重要的就是要守住最少侵害的原則，「警察都是菩薩心」。葉也強調，並沒有逮捕律師，而是按照法律程序排除和管束，「有些律師是自願上去幫忙的。」

(中時)

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