元旦起擴大限塑 手搖杯店禁提供免費塑膠袋

2017年12月25日 12:26 中時 楊騰凱 、 鄧博仁 /攝 /攝

環保署明年元旦起擴大限塑，增7類業者不得免費提供購物用塑膠袋，包括藥粧店/美粧店/藥局、醫療器材行、家電攝影/資訊/通訊設備零售業、書籍文具零售業、洗衣店、飲料店、麵包店等，共8萬家業者受影響，預估一年可減15億個購物用塑膠袋。

環保署指出，過去僅限7大類約2萬家業者不得免費提供購物用塑膠袋，加上元旦起新增的業者，整體限塑政策共擴大成14大類，共10萬家業者，未來民眾至書局文具店、手搖飲料店及藥粧店購物時，店家不得免費提供購物用塑膠袋，違反規定的店家將處1200元至6000元的罰鍰。

另一方面，環保署新增管制洗髮用化粧品類、洗臉卸粧用化粧品類、沐浴用化粧品類、香皂類、磨砂膏、牙膏等6項產品不得添加塑膠微粒成分，違反製造、輸入者將處6萬元至30萬元罰鍰，避免汙染海洋。

明年1月1日起，環保署擴大限塑政策，為了推廣擴大限塑政策，環保署邀請新科金馬獎最佳新導演獎黃信堯（右1）拍攝減塑公益短片，並由大佛普拉斯女主角之一雷婕熙（右2）擔綱演出，25日耶誕節當天舉行首映記者會。環保署長李應元（左1）表示，減塑就是送給大家最好的耶誕禮物。（鄧博仁攝)

環保署長李應元表示，聯合國統計，每年約有800萬噸的塑膠垃圾進入海洋，估計2050年海洋裡塑膠將與魚類一樣多，最終影響食物鏈及人類飲食，減塑、限塑勢在必行，雖然會帶給大家生活不便利，但民調高達8成都支持，顯示民眾樂見這樣愛地球的措施，否則當塑膠袋比魚還多，我們對地球和子孫都無法交代。

李應元指出，雙北市是共通生活圈，但兩市的購物、垃圾兩用袋卻無法通用，原因是兩市的垃圾處理成本費用有各自的考量，但他仍會約台北市、新北市的環保局長喝咖啡，盡量協調讓兩用袋可以共用，讓民眾也能更方便。李應元也建議，民眾萬一用了一個塑膠袋，千萬不要只用1次，最好能重複用個10次、20次。

為能引起更多人對環境議題的關注，環保署特別邀請新科金馬獎最佳新導演黃信堯導演拍攝減塑公益短片，由大佛普拉斯女主角之一雷婕熙擔綱演出，在今日記者會中首映，影片描寫2位民眾到現撈海產店點海鮮，結果實際上桌後看到魚肉變成寶特瓶，魷魚成了塑膠袋，蛤蜊成了瓶蓋，警惕民眾減用塑膠。

(中時)