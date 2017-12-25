帶你看《軍師聯盟》司馬懿 懼內書生變統軍奇才

2017年12月25日 12:16 中時電子報 資深媒體人張景為

鷹視狼顧 曹操不敢用

在中國歷史上，三國堪稱是文武人才含金量最高的時代，而三國後期最經典、也最家喻戶曉的一段傳奇歷史，無疑是「龍虎鬥」～諸葛亮VS.司馬懿。諸葛亮廿幾歲就躍上三國舞台，司馬懿卻等到中年以後才嶄露頭角，他的前半生是如何養成的？曹操當年是怎麼看待司馬懿、為什麼不用他、又沒有幹掉他？司馬懿的愛情故事又有什麼內幕？

即將在中視播出的《軍師聯盟》，便以深入細膩的戲劇手法，結合嚴謹考據的歷史，加上三國時代豐富鮮活的傳說故事，呈現出司馬懿風雲流變、傳奇跌宕的前半生；更刻畫出三國曹魏許多意氣飛揚、各具特色的英雄兒女。

《軍師聯盟》劇照。（圖／中視提供）

劉備竟然跑來演曹操 氣場超強

說到司馬懿，就不能不先說文韜武略兼具的一代梟雄曹操，而司馬懿堪稱是最會騙曹操、卻也是最怕曹操的人。全劇從一開始的曹操現身出場，立即展現強大氣場，一場抓刺客、嚇翻漢獻帝、震懾百官的戲，讓觀眾看得是屏氣凝神，暗自叫絕。有意思的是，飾演曹操的于和偉，怎麼越看越面熟？原來是《新三國》裡的劉備，竟然跑到《軍師聯盟》裡變成曹操！

從最早的《三國演義》到也在中視播過的《新三國》，再到最新的《軍師聯盟》，三個曹操曾分由鮑國安、陳建斌、于和偉這三位演員飾演，光看曹操演技大比拼就很過癮。而在這三齣三國劇裡頭，又以本劇的曹操被刻畫得更深入、更有戲味；其中，于和偉被稱為「最會笑的曹操」，劇中他或豪邁狂笑、或陰惻冷笑，笑得似乎看透一切又令人不寒而慄，「笑功」了得，堪稱一絕。

《軍師聯盟》劇照。（圖／中視提供）

面向特異 鷹視狼顧可能嗎？

史稱司馬懿面相「鷹視狼顧」，意指在身體保持前行不扭轉的情況下，整張臉都能轉過來，因為狼性多疑、常會轉頭，能180度回頭看；相傳有此面相之人，皆是陰險狡詐，心術不正；又傳有此面相之人，乃有帝王之志。其實用常識想也知道，怎麼可能有人能這樣子轉腦袋，這豈不成了美國電影《大法師》裡面的中邪少女！應該是有人扭頭能扭出比別人更大的比例，而且有令人生畏的眼神。至於本劇中如何呈現這個「異相」，又如何鋪陳演繹曹操既明白、也運用其才能、又時刻提防壓制司馬懿，以及司馬懿如何裝病賣乖又適時表現忠誠，其中鬥心機、比算計，特別值得玩味。

歷史劇最難也最能看出功力的，就在歷史與戲劇之間真假虛實的調配比例，以及人物情感表現的吸引力與合理性。綜觀全劇，除了前述的司馬懿與曹操的鬥心機、比忍功，至少還有以下的幾個看點：

《軍師聯盟》今晚將在中視登場。（圖／中視提供）

司馬懿懼內 大老婆有功夫 小老婆有頭腦

★司馬懿要到曹操死後、他中年以後才真正掌握兵權，開始與諸葛亮對決，在他的前半生最大的勁敵當屬楊修；在世子之爭中，楊修輔佐曹植，司馬懿輔佐曹丕，兩人風格各異，各擅勝場。

★司馬懿與曹丕之間，如何惺惺相惜、搏感情？兩人既是君臣也是朋友，情義翻湧、公私激盪出許多故事。

★曹操與曹丕、曹植的父子之情，三人在親情與權位之間的偏愛、溺愛與求父愛不可得，渲染得十分動人。

★歷史上司馬懿有四個老婆，其中正室張春華人稱「春小太歲」，劇中是個有武藝、果敢精明還頗悍的女子，司馬懿都必須讓她幾分而顯得懼內。另外曹丕派在他身邊的是美麗又有政治頭腦的柏夫人，司馬懿夾在這兩個厲害女子之間，要如何在小男人與大丈夫之間對待拿捏？

其實司馬懿除了能忍，還有一個特長就是活得久，他比諸葛亮還大2歲，結果活到73歲，諸葛亮只活了53歲，足足比司馬懿少了20歲，更別提曹丕是41歲就掛了，光是比氣長，熬也能把對手都熬死了。基本上，由於後世文學戲劇與士人學子出於正統思想，因此對司馬懿的描寫定位，以負面為多，而《軍師聯盟》這齣電視劇，顯然就要翻轉觀眾的視角與觀感，呈現一個現代版、不一樣的司馬懿。

(中時電子報)