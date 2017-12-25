不要再說台東落後 它是長照2.0最幸福縣市

2017年12月25日 12:43 中時 陳志祥

根據健保署料，有關出院後繼續照護管理機制，台東縣出院病人於出院前接受長照需求評估者為30％、出院前接受長照需求評估後且出院7日內接受長照2.0服務者為50％，出院前接受長照需求評估且接受長照2.0服務者為80％，全部高於全國平均值，成為長照2.0最受惠的縣市之一！

健保署署長李伯璋主持今（25）日在花蓮門諾醫院舉辦家庭醫師制度、雙向轉診與居家醫療之「花東地區在地醫療與長期照護分享觀摩會」，與會者有花蓮縣、台東縣衛生局局長、醫界與長照機構180餘人。

衛福部照護司派人針對「長照2.0照護模式」，說明政府在長照系統的4大目標10項實施策略進行推展，期望實現「在地老化」的目標，建立「自助、互助、共助」體系及「客製化、個人化」的套裝服務。

健保署醫務管理組組長李純馥表示，106年全國家醫診所4063家，參加居家醫療整合照護者有1376家，已達34％；另外，提供出院準備及追蹤管理計畫，全國從去年4月至今年10月醫院申報量共計221家、14萬件，以期家醫計畫及居家醫療能夠真正整合，民眾實際受惠。

健保署整合花東地區醫療資源計畫，辦理雙向電子轉診及建立出院後繼續照護管理機制，在電子雙向轉診部分，共有花蓮16家、台東5家院所，民眾對於轉出及轉入的雙向轉診滿意度達到9成。

而台東縣的出院後繼續照護管理機制，目前出院病人於出院前接受長照需求評估者為30％、出院前接受長照需求評估後且出院7日內接受長照2.0服務者為50％，出院前接受長照需求評估且接受長照2.0服務者為80％，全部高於全國平均值。

健保署期望藉由此次觀摩會啟動醫界及長照單位的資源連結，促使醫療與長照無縫接軌，真正照顧到民眾的需求。

(中時)