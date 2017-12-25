勞團：無良百貨業者出這招 逼專櫃員颱風天上班

2017年12月25日 14:04 中時 陳建瑜

立法院衛環委員會下午將審查「天災假」入法，不少勞團今均表達支持。台灣專櫃暨銷售人員產業工會祕書廖郁雯今表示，不少百貨業者在天然災害發生時，對不上班的專櫃會以扣住櫃商貨款的方式懲罰，最終轉嫁到專櫃人員的薪資，由於沒有罰單，因此勞檢也束手無策。

立法院今召開「天然災害發生時勞工權益保障法制化」公聽會。從專櫃人員所面臨的問題，廖郁雯指出，對於專櫃具有指揮、監督、管理權者，實際上都不是給付專櫃人員的雇主，不少櫃商為了得到與百貨公司的續約，得配合百貨公司的決定。

廖郁雯說，一旦樓管（樓層管理人員）認為沒有下雨，就會趕緊催促專櫃人員上班，以前不到班會有「空櫃罰金」，但後來台北市勞檢較為嚴格後，百貨業者改以扣住貨款為由，一旦罰單開下來，會先預扣廠商貨款，最終直接轉嫁到專櫃人員的薪資，由於不會有罰單，薪資明細也不會列入，因此勞檢根本無法抓。

廖郁雯強調，除了高雄漢神巨蛋曾主動放假一天，沒有百貨業者良心發現讓專櫃人員在颱風天休假，「沒有雇主會良心發現，才需要政府強制規範」。

醫護人員部分，台北市聯合醫院企業工會理事長蔡旻璋表示，原訂條文除針對天然災害外，不應該拿掉「突發事件」。近來突發事件越來越多，如八仙塵爆及飛安事件等，大多因素屬於人為，若沒有突發事件的規範，可能就沒有所謂的「退避權」（《職業安全衛生法》第18條），是否勞工得出勤？

台灣護理產業工會理事長盧孳艷也認為，突發事件不能刪除，她建議，要有一個機制先讓護理人員或某些行業可判斷不需要出勤，而出勤並非由現行要點規定的勞資會議或工會決定，勞工應有自主權的判定是否可以出勤，風險評估應放在勞工自主上。

盧孳艷指出，天然災害讓勞工出勤，過去在護理產業情形是，資方時常認定護理人員因照顧對象跟生命攸關，所以不論如何都有義務要出勤，讓護理人員冒生命危險也要去，不去就會被扣，因此過去護理人員才會不斷爭取要有颱風假。

至於消防員部分，消防員工作權益促進會顧問鄭雅菱說，法令應越強制越好，給予雇主彈性越少越好，給予勞工明確不出勤的權利，這樣才是對消防員的保障。

鄭雅菱指出，政府對消防員在天然災害出勤的相關配套措施上「一點都沒有」。全台灣消防人員人力非常不足，甚至人力只有到理想編制50%。如此情況下，颱風天時，消防員被要求全面停休上班，而目前消防員的工時只有少部分縣市可以勤一休一，做24小時休24小時，但有更多縣市是勤二休一做48小時休24小時，若不巧其休息日遇颱風天，就得連續5天才有辦法休息，這是非常常見的狀況。

(中時)