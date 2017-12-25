星巴克超額進用身心障礙者 讓「小天使」變大幫手

星巴克台中市政店店長王世典（左起）肯定莉莉工作效益，星巴克員工也從莉莉身上獲得啟示。（盧金足攝）

友善列印
中時
珊妮（右）貼身培訓莉莉，從認識環境到收拾桌面、清理杯盤全部示範指導，讓莉莉做到位才「過關」。（盧金足攝）
莉莉（左）的同事珊妮，給她溫暖，一路扶持教導，變成好姊妹。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

知名的咖啡連鎖店「星巴克」，對身心障礙員工暱稱「小天使」，希望同事像疼惜「小天使」一樣包容善待。台中市府勞工局長黃荷婷表示，全台400多家星巴克門市，總計進用138名身心障礙者，是法定進用率2倍多，幸福企業幫助身心障礙員工就業，目前在星巴克台中市政店的「小天使」莉莉，在友善職場重拾信心，成了外場環境維護大幫手，也為自己找到自立更生的舞台。

「只要有工作意願，星巴克就會給機會！」星巴克市政店經理王世典表示，莉莉個性文靜害羞，但面試時以需要工作分擔家計，表達強烈表達工作意願。

25歲的莉莉表示，每個月要幫家裡負擔房貸，即使待業1年多，仍未間斷地動用存款繳交，不能放棄對家庭的責任心，促使自己一定要工作，現在能自在的幫客人服務，體會「樂在工作」的意義。

莉莉的就服員楊喨茵說，莉莉找工作不易，讓她更沒信心，就職之前還擔心自己會打破杯子，遇到新的工作變動或到新環境，容易患得患失或擔心做不好。

星巴克培訓員工有一套完善流程，莉莉報到後，即由店長安排珊妮貼身培訓，整整3天，從認識環境到收拾桌面、清理杯盤、打掃衛生等全部示範指導，讓莉莉做到位才「過關」。

楊喨茵表示，同事「珊妮」像姊姊一樣，教導莉莉如何使用清洗器具、收拾桌面等，她陽光般的溫暖及友善扶持，讓莉莉打開心房，感受同事的善意。

「莉莉很勤快，總是自動自發搶著做事」，同事稱讚，尤其周6、周日是星巴克「旺日」，人力吃緊，她主動表示可以排假日班，一手包辦外場清潔工作，讓同事能專心做吧檯料理

，敬業又樂群，成為名副其實的「小天使」。

王世典表示，莉莉穩定工作近8個月，從工作中獲得的成就感

，笑臉迎人，不再像初來時，收拾杯子都會雙手發抖，現在她樂在工作，還主動要求提高工時。

「成長的不只是莉莉，員工也從莉莉身上獲得啟示！」王世典說，星巴克員工大多是2、30歲的年輕人，艱的人生還沒遇到考驗，他們特別佩服莉莉能勇敢面對人生，不吝給予鼓勵和溫暖，人生觀與處事態度也有改變，更知福惜福。

(中時)

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