2017年12月25日 13:57 中時 李義 、 王錦河

陳菊表示高雄市府今年達成23年來首度零舉債，她率團隊一同向全體市民鞠躬致意。（王錦河攝）

陳菊和局處首長一同手持《花媽心內話》新書合影，並將新書置於額頭前展現花媽獨特燙捲髮。（王錦河攝）

高雄市長陳菊舉行市長就職11周年記者會，展示11年來的市政成績。（王錦河攝）

【影片】陳菊：達成高雄市23年首見的「零舉債」。(李義攝)

高雄市長陳菊今日舉行任內最後一場就職周年記者會，她表示，市府團隊達成民選市長23年來，第一次達到零舉債，讓下任市長有餘裕繼續推動市政建設。至於有沒有話要對經常批評高雄財政的柯P說，陳菊說，我們是對高雄市民負責，過程中忍受很多人的譏笑諷刺，很高興可以公開說「我們不用再舉債了」。

陳菊說：「零舉債，我們做到了，高雄市23年以來，第一次零舉債、第一次實質還債，感謝市民朋友，感謝市府團隊，高雄，我們一起做到了」。

陳菊說，102年必須籌措足夠的財源弭平城鄉差距，但總預算案在議會遭受無情的拖延及阻擋，面對高雄舉債將在我任內破表的惡意抹黑，在議會具體承諾每年減少舉借10億元做到了，也留下任市長有餘裕。

媒體詢問先前台北市對高雄的財政多有批評，如今已達到零舉債，有沒有話要對柯P說。陳菊回答，我們是對高雄市民負責，過程中忍受很多人的譏笑諷刺，很高興可以公開說「我們不用再舉債了」。

她還在記者會上細數11年任內的市政建設成果，包括興建滯洪池解決長年的水患問題等，也預告在未來一年任期內，將完成愛河整治、1千公里自行車道等各項建設。

(中時)

高雄市長陳菊（中）25日率市府局處首長團隊在市政府舉行市長就職11周年記者會，展示11年來的市政成績，陳菊表示高雄市府今年達成23年來首度零舉債，她和局處首長一同手持《花媽心內話》新書合影。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（左）25日率市府局處首長團隊在市政府舉行市長就職11周年記者會，展示11年來的市政成績，會後各家媒體記者排隊請市長在新書簽名。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（左）25日率市府局處首長團隊在市政府舉行市長就職11周年記者會，展示11年來的市政成績，會後各家媒體記者排隊請市長在新書簽名。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（左）25日率市府局處首長團隊在市政府舉行市長就職11周年記者會，展示11年來的市政成績，會後各家媒體記者排隊請市長在新書簽名。（王錦河攝）