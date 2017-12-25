大秀魔鬼身材 饒舌歌手阿姆女兒耶誕22歲慶生

美國饒舌歌手阿姆的女兒海莉史考特今年耶誕節剛好滿22歲，她特別挑在24日上Instagram，貼出展現自己火辣身材的美照，提前祝自己生日快樂。（海莉史考特Instagram）

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中時電子報

美國饒舌歌手阿姆（Eminem）桀傲不遜，至今共獲得15次葛萊美獎，以及奧斯卡最佳電影歌曲獎，專輯的世界銷量已超過8000萬張，被滾石雜誌譽為「最偉大的饒舌歌手」。

現年45歲的阿姆唱歌沒尺度，罵起美國總統川普來，也是狂飆髒話。很難想像，他已早已為人父，升格「製作人」。儘管阿姆個性鮮明，但對女兒卻展現了由衷的父愛，不僅為她寫歌，在舞台上為她流淚，甚至在手臂上刺上展現女兒歡顏的刺青。

《每日郵報》（DailyMail）24日報導，阿姆的女兒海莉史考特（Hailie Scott）今年耶誕節剛好滿22歲。為了慶生，擁有一張天使臉孔的她24日特別上社群網站Instagram，張貼照片，公開自己的魔鬼身材。

海莉史考特去年12月慶生時，與帥到爆的男友甜蜜合影。（海莉史考特Instagram）

儘管爸爸當初以離經叛道的饒舌歌在歌壇打下一片江山，但從母姓的海莉卻過著低調而正常的生活。

阿姆在女兒出生後，1999年補票，和小3歲的高中女友金柏莉史考特（Kim Mathers）結婚，2001年離婚，5年後再度結婚，3個月後卻又離婚，兩人分分合合，又深受吸毒之害，但他們努力不讓黑暗的過去影響女兒。

海莉2014年以優秀的成績從密西根的奇佩瓦谷高中（Chippewa Valley High School）畢業時，感謝父母對她的影響。「我母親和父親諄諄教養，」她說，「讓我成為現在的我，並提供一切支援，造就了我。」

(中時電子報)

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