高雄觀音山坡地遭濫墾成禿丘 檢通緝不法建商

2017年12月25日 13:10 中時 郭韋綺

高雄市仁武區觀音湖段山坡地遭不肖建商違法濫墾開發，以農地開發名義卻欲興建渡假小木屋、別墅，粗估開挖面積約6萬1650平方公尺，相當於147座籃球場，整座山林被挖成禿丘，其中更涉竊占台糖地和私人土地，檢調傳喚4名業者，依涉犯水土保持法、竊佔等罪嫌移送法辦，但蔡姓建商屢傳不到，已發布通緝。

高雄觀音山坡違法開發整地，地表土石裸露，嚴重破壞水土保持。(郭韋綺翻攝)

橋頭地檢署檢察官楊翊妘指揮調查局人員，偕高雄市政府都市發展局、地政局、水利局等單位，13日兵分多路帶回涉案彭姓、黃姓、嚴姓、曾姓男子等嫌疑人及相關證人到案，4人涉犯水土保持法、刑法第320條第2項竊占等，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，當庭諭令以3萬元至5萬元交保候傳。另主嫌蔡姓男子拒不到案說明，認已逃匿，檢察官已簽發拘票積極緝捕中。

不肖建商在高雄仁武區觀音山坡違法開發整地和興建擋土牆，地表土石裸露，嚴重破壞水土保持。(郭韋綺翻攝)

檢調專案小組調查，蔡嫌與觀音湖段山坡地地主彭嫌、黃嫌共同簽訂土地合作開發計畫，於105年8月中旬，以從事農地開發利用名義，針對觀音湖段山坡地，擬具簡易水土保持計畫，申請施作供農地使用整坡工程，經主管機關核准後，即僱用嚴嫌擔任承包商、曾嫌擔任現場臨時工，卻未依照核定水土保持計畫，逕自指示工人駕駛挖土機、堆土機等機具，在觀音湖段山坡地，大肆進行開發整地、堆積土方及施作擋土牆。

甚至在原核定區域範圍外施作工程，以合法申請許可掩飾其濫墾超挖，施工過程中大規模開挖山壁，原本一片青翠茂密樹林遭剷平，致地表土石裸露形成禿丘，造成水土流失，因山坡地緊臨道路，已嚴重影響用路人安全。

開發前，本案山坡地原本一片青翠茂密樹林。(郭韋綺翻)

檢調指出，經利用無人機空拍觀測，粗估開挖面積約6萬1650平方公尺，相當於147座籃球場，開挖範圍已竊占台糖公司及私人所有土地，除請相關行政機關儘速安排現場測量、鑑界，亦命行為人回復原狀，維護國土原貌。

(中時)