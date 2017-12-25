豪宅新案「晴美」落成 享受豪宅會館服務

2017年12月25日 13:53 中時 盧金足

富宇建設在豐原的豪宅新案「晴美」，布置耶誕燈海，迎接歡樂的節日氣氛。（盧金足攝）

富宇建設位於豐原的豪宅新案「晴美」落成，比照7期豪宅的會館服務全面進駐，舉辦VIP經典英式下午茶會，創造超人氣，也將社區打造為溫馨的耶誕花園，為豐原住戶帶來全新居住體驗。

會館服務進駐後，12月率先起跑的VIP經典英式下午茶會，在富宇「晴美」社區1樓Lounge Bar及會客交誼廳登場，讓住戶享有美好體驗，特別規劃全預約制專人服務，邀請已購戶品嘗英式花茶、夢幻咖啡、知名點心及糕餅，更提供專人全程導覽公設的服務，貼心提供設備使用解說。

富宇建設協理周燕槿指出，位於豐原署立醫院附近的富宇「晴美」是富宇進軍豐原的首案，也是豐原近期最受矚目的豪宅新案，1400坪的基地，近千坪做為綠地景觀，加上硬體的KTV室、健身房、閱覽室，及軟體的七期豪宅會館服務，在豐原區都相當罕見。

此外，讓住戶驚艷的，還有美麗的耶誕燈海，由於完工落成恰逢年底耶誕節，富宇特別因應社區的建築氛圍，圍繞著正門前廊及中庭設計聖誕佈置：前廊兩側鋪設藍白光為主的流線燈管，在夜空中營造濃濃的星空感，中庭花園更妝點五隻跳躍的鹿及雪花燈飾，帶來濃厚的聖誕氣氛。

周燕槿表示，富宇「晴美」住戶涵蓋醫師、自營商、台商、教師、高級公務員等族群，會館服務進駐，不僅英式下午茶會受歡迎，至今累積服務超過50位住戶，晚上亮起的耶誕佈置更讓住戶彼此在中庭享受節慶氣氛，還能互相交流，獲得熱烈迴響。

富宇建設專案協理歐陽淳仁強調，富宇在豐原後續在文化中心及運動公園周邊還有推案計畫，新案富宇「豐田」近期公開，位於愛國街及向陽路173巷口，基地面積358.83坪，規劃23-38坪的2房住宅，未來也將以飯店式管理的方式經營，首付3萬、月付8000元起的付款方式吸引不少首購族主動詢問。

(中時)