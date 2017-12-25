NBA》火箭針對前役誤判提抗議 聯盟認錯了

哈登當時不爽尺度，直接怒罵裁判還被趕出場。(美聯社)

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中時電子報
哈登(右)最後3分10秒確實製造賈烏伊凡斯犯規了。(美聯社)

針對前役遭遇快艇最後關頭出現嚴重誤判，火箭25日跟聯盟正式提出抗議，根據《休士頓紀事報》記者費根報導，聯盟發表聲明承認裁判確實出錯，卻沒打算重新比賽，意思就是要火箭自己認命，黯然接受2連敗的不變事實！

當時比賽還剩3分10秒，「大鬍子」哈登成功製造快艇小將賈烏伊凡斯防守犯規，假如真的吹在伊凡斯身上，他就6犯畢業了，沒想到裁判經過長時間討論，重點竟是放在該不該罰球，更把犯規錯吹到離哈登較遠的路威廉斯身上。

在這次錯誤判決發生前，火箭僅落後快艇3分，卻在接下來時間徹底崩盤，伊凡斯更成功連續2次製造哈登進攻犯規，反而讓哈登6犯離場，哈登氣到怒罵裁判，換來1次技術犯規被趕出場，賽後哈登批評裁判吹判簡直是鬼扯。

其實NBA曾發生過球隊抗議過後重新比賽的案例，2007年12月熱火與老鷹之戰，歐尼爾最後51.2秒被裁判吹判6犯離場，事實上他才5犯，熱火提出抗議後，兩隊在隔年3月進行重賽，不過當時是紀錄台出錯，而非裁判。

如今聯盟坦承火箭與快艇之戰出錯，卻沒法做出任何彌補，接下來就看聯盟敢不敢針對哈登賽後怒批裁判罰款，假如沒有祭出罰款，就代表聯盟高層「作賊心虛」了！

(中時電子報)

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