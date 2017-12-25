天龍國居民的命最值錢 3項調查指標充分揭露

2017年12月25日 12:59 中時 陳志祥

果然是「天龍國」居民的命最值錢！在全國「在地政府運動環境努力程度」、「運動場所充足性」與「在地政府重視運動程度」的大調查，台北市囊括3項指標的第1名！

國立台師大學運動與休閒學院及台灣趨勢研究公司今（25）日發表「國人運動環境觀感大調查」，公布「縣市運動環境觀感評比」、「單項運動協會觀感評比」、「中央政府施政」等3個主題的完整調查內容，這項調查完成1萬0164個有效問卷。

依據「縣市運動環境觀感評比」調查顯示，民眾對居住地縣市政府提升運動環境努力程度感到滿意的前3名，分別為台北市(71.1分)、桃園市(68.8分)與新北市(67.9分)，至於非六都中以新竹縣(65.1分)為最高。

此外，在運動場所充足性面向，台北市(3.57分)、新北市(3.43分)為該項評比冠、亞軍；政府重視運動程度面向，台北市(3.25分)、桃園市(3.23分)、新北市(3.11分)又是評比前3名，這些縣市近年推行運動的表現受到民眾肯定。

在「中央政府施政」方面，民眾對台灣整體運動環境總評分為60分，顯見民眾認為國內整體的運動環境尚有進步空間。而近來熱議的國體法修正，有高達86.7％的民眾表示支持，代表多數民眾期望能透過法律改革，落實推行運動發展的目標。

在「單項運動協會觀感評比」，有34個協會列入排名，其中「巧固球協會」(85.0分)、「躲避球協會」(77.1分)、「跆拳道協會」(72.8分)是整體滿意度前3名，「田徑協會」(71.7分)與「體操協會」(71.5分)分列第4名、第5名。

(中時)