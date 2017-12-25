國台辦聯絡局長劉軍川撰文：膽敢發動台獨 將果斷出手

2017年12月25日 13:56 旺報 徐維遠

由大陸中共中央黨校主辦的《學習日報》25日刊登國台辦聯絡局局長劉軍川的文章表示，中國解決所有問題的關鍵在於發展，解決台灣問題也是如此。他指出，如果台獨分裂勢力膽敢發動台獨重大事變，「我們將果斷出手」，堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍國家分裂的歷史悲劇重演。

該文章標題為《中華民族偉大復興必然要求實現祖國完全統一》，作者劉軍川為中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室聯絡局局長。

該文稱，「黨19大報告繼續明確把完成祖國統一列為我們黨的三大歷史任務之一，並且與實現中華民族偉大復興的中國夢這一目標統一起來，明確實現祖國完全統一是我們黨在新時代的神聖歷史任務，充分體現了最廣大人民和中華民族的根本利益」；統則強、分必亂，這是一條歷史規律，由於國家尚未完全統一，台灣問題常常成為外部勢力對大陸掣肘的工具和籌碼，長期為此耗費了大量國家資源。

文章指出，大陸改革開放以來經濟社會發展取得了巨大進步和翻天覆地變化，對台灣民眾的心理產生極大衝擊。僅從經濟上看，2000年大陸經濟總量是台灣的3.7倍，2016年已是台灣的21.9倍；2016年，廣東、江蘇、山東、浙江、河南5個省份的經濟總量都超過了台灣，四川、湖北、河北、湖南等省的經濟總量正在接近並將很快超過台灣。

劉軍川在文章中表示，總書記習近平在19大報告中明確把「堅持一國兩制和推進祖國統一」納入新時代堅持和發展中國特色社會主義基本方略，必須清醒認識和把握台灣問題在新時代中國特色社會主義發展的戰略安排全局工作中的地位，以高超的政治藝術和堅強的戰略定力，妥善處理好解決台灣問題與實現「兩個一百年」奮鬥目標的關係。對台工作要努力為實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興營造有利的台海環境，而推進「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興，壯大發展我們自己，實質上就是在有力推進祖國統一進程。

文章最後強調，儘管當前台海形勢複雜嚴峻，但大陸牢牢掌握著兩岸關係的主導權，「兩岸關係基本格局持續朝於我有利方向發展的態勢沒有改變，時和勢都在我，對最終實現祖國完全統一充滿信心」。

(旺報)